Le CAC 40 de plain-pied dans la saison des résultats

Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se prépare à une semaine chargée et potentiellement cruciale ce lundi en amont d'une avalanche de résultats, qui seront entrecoupés d'une décision de politique monétaire de la BCE. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance novembre - avance de 32 points à 6063,5 points, annonçant une ouverture dans le vert. Cette nouvelle semaine s'annonce comme la plus chargée de la saison des résultats aux Etats-Unis, avec un total de 165 société du S&P 500 - dont 12 composantes de l'indice Dow Jones - qui publieront leurs comptes du troisième trimestre. Les publications des géants technologiques Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft seront particulièrement scrutées alors que l'indice Nasdaq Composite accuse un repli de plus de 30% depuis le début de l'année. Alphabet, la maison-mère de Google, dévoilera ses chiffres demain soir en même temps que Microsoft, suivis le lendemain par Meta puis par Apple et Amazon jeudi. Ces annonces pourraient soit mettre en évidence les fondamentaux défavorables du secteur sur fond de ralentissement de l'activité économique, soit souligner leur bonne résistance et donc leur sous-valorisation boursière. 'Le rapport risque/rendement des actions technologiques s'est nettement amélioré suite aux fortes corrections du marché au cours des 18 derniers mois', estime ainsi selon Paul Wick, gérant du fonds Threadneedle Global Technology. 'Si l'on regarde au-delà, dans deux ou trois ans, nous pensons qu'il y a de bonnes chances que les entreprises se portent bien', explique l'analyste. Au-delà des publications de résultats, le temps fort de la semaine sera la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), attendue jeudi. Après avoir relevé ses taux directeurs de 125 points de base depuis le mois de juillet, l'institut basé à Francfort s'apprête à poursuivre son cycle de resserrement via une autre hausse de 75 points de base. 'La BCE est monomaniaque et son discours est sans nuance: par crainte de voir déraper les anticipations d'inflation, il faut monter les taux directeurs à un rythme soutenu', rappellent les économistes d'Oddo BHF. Dans l'immédiat, les investisseurs devraient se garder de prendre trop de risques, notamment avant la publication, dans la matinée d'aujourd'hui, des premières enquêtes PMI 'flash' pour le mois d'octobre en zone euro. Ces indicateurs permettront d'en savoir plus sur l'imminence d'une récession dans la région, alors que bon nombre d'entreprises font désormais preuve de prudence dans leurs décisions de dépenses et d'investissement.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.44%