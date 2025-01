Le CAC 40 de nouveau dans le rouge ; les banques centrales en ligne de mire

(AOF) - Les principaux indices européens ont clôturé dans le vert à l'exception notable du CAC 40 qui a basculé en territoire négatif en fin de séance. Wall Street s'affiche en zone positive à mi-séance au lendemain de la secousse générée par DeepSkeep. Le reste de la semaine s'annonce chargé, entre les nombreux résultats d'entreprise des deux côtés de l'Atlantique et les décisions de politique monétaire de la Fed (demain) et de la BCE, jeudi. Le CAC 40 a essuyé une deuxième séance de suite dans le rouge, cédant 0,12% à 7897 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,27% à 5202 points.

SAP a progressé légèrement (+0,54% à 262,80 euros) à Francfort alors que l'éditeur de logiciels professionnels a déclaré au quatrième trimestre un résultat d'exploitation ajusté en hausse de 24%,à 2,44 milliards d'euros. Les analystes ciblaient un consensus de 2,25 milliards d'euros. Sur cette même période, le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 27% à 4,71 milliards d'euros, là où les prévisions étaient attendues à 4,67 milliards. "La publication ressort quasiment en ligne avec nos attentes", précise TP Icap Midcap.

Sartorius Stedim Biotech (+8,00% à 225,50 euros) a brillé en tête du SBF 120 et du marché SRD dans le sillage de la présentation de ses résultats annuels préliminaires pour l'exercice 2024. Le fournisseur de technologies innovantes pour la fabrication de produits biologiques publie un EBITDA courant à 779 millions d'euros, supérieur au consensus, avec une marge correspondante à 28,0 %. La société livre des perspectives "globalement prudentes et positives" pour 2025, s'attendant à "une croissance rentable supérieure au niveau du marché".

Alten (+7,73% à 89,20 euros) a figuré parmi les plus fortes hausses du SBF120 et du marché SRD. En 2024, la croissance de l'activité du groupe s'établit à 1,8% à 4,14 milliards d'euros : 4,8% en France, 0,4% hors de France. À périmètre et change constants, l'activité est en légère décroissance : -0,2% (+4,8% en France et -2,6% hors de France). "Les secteurs Défense & Sécurité, Aéronautique Civil, Ferroviaire et Énergie continuent de croître. La croissance organique reste satisfaisante en France et en Europe du Sud. A l'inverse, le recul de l'activité est sensible au Royaume-Uni et en Europe du Nord. En Asie et en Amérique du Nord l'activité décroit légèrement", indique le groupe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2025, la confiance des ménages se redresse, indique l'Insee ce mardi. À 92, l'indicateur qui la synthétise augmente de trois points mais reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

Les commandes de biens durables ont progressé de 0,3% en décembre aux Etats-Unis après un recul de 0,1% en novembre. Elles étaient anticipées en hausse de 0,4%.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board est ressortie à 104,1 en janvier, contre un consensus de 105,7. L'indicateur était ressorti à 109,5 en décembre.

Vers 17H45, l'euro cède 0,64% à 1,0425 dollar.