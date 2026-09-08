Le CAC 40 dans le vert, le pétrole et la BCE concentrent l'attention

Les marchés actions européens ont terminé la séance de mardi en ordre dispersé, dans un climat de prudence alimenté par la nouvelle poussée des prix du pétrole et l'intensification des tensions au Moyen-Orient. A Paris, le CAC 40 a glané 0,14% à 8 318 points, signant une deuxième séance consécutive dans le vert, tandis que Londres et Francfort ont respectivement cédé 0,10% et 0,05%.

Les cours du brut s'approchent des 100 dollars le baril, pesant sur le moral des investisseurs et ravivant les craintes inflationnistes. Les tensions géopolitiques se sont encore accentuées après des attaques menées par les Houthis contre l'Arabie saoudite, qui ont notamment visé des infrastructures énergétiques.

L'activité a ainsi été suspendue mardi sur plusieurs sites énergétiques du royaume, premier exportateur mondial de pétrole brut, à la suite de frappes qui ont également fait 73 blessés, selon les autorités saoudiennes.

Dans le même temps, l'Iran a menacé les Etats-Unis de "guerre économique" et affirmé avoir tiré un missile sophistiqué contre des navires de guerre américains, renforçant les inquiétudes quant à une nouvelle escalade dans la région.

Dans ce contexte, les investisseurs se montrent peu enclins à la prise de risque, d'autant que plusieurs rendez-vous monétaires et macroéconomiques majeurs se profilent.

Aux Etats-Unis, où Wall Street rouvre mardi après un long week-end, les indices sont orientés dans le rouge, avec un Dow Jones en recul de 0,99% et un Nasdaq de 0,09% vers 17h45.

La BCE en ligne de mire

L'indice des prix à la production (PPI) est attendu jeudi, avant celui des prix à la consommation (CPI) vendredi. Ces publications seront particulièrement scrutées à quelques jours de la prochaine décision de politique monétaire de la Fed tandis que la BCE rendra jeudi sa décision de politique monétaire.

"Une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt de la BCE, à 2,5%, semble désormais quasiment acquise. Pour les marchés, la question la plus importante sera de savoir si cette décision est présentée comme une nouvelle étape dans un cycle prolongé de resserrement monétaire ou si la BCE choisit de préserver une totale flexibilité pour la suite", estime Felix Feather, économiste chez Aberdeen. Selon lui, le ton de l'institution devrait rester restrictif, même si la perspective d'une pause prolongée après cette réunion demeure envisageable. Le ralentissement de l'inflation sous-jacente, la relative modération des pressions salariales et l'absence, à ce stade, d'effets de second tour généralisés liés au choc énergétique plaident en ce sens.

Un tel scénario dépendrait toutefois d'une désescalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, susceptible d'apaiser les

marchés de l'énergie, une hypothèse qui paraît pour l'heure peu probable, souligne l'économiste.

Du côté des valeurs, Rubis a fini en hausse de 1,65%, porté par le relèvement de son objectif annuel de résultat opérationnel. A l'inverse, BIC a abandonné 1,34% après avoir indiqué viser une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires organique d'environ 3% sur la période 2026-2030.

Le CAC 40 a notamment bénéficié du soutien de Carrefour ( 2,37%), Bureau Veritas ( 2,18%) et Danone ( 2,11%) tandis que STMicroelectronics (-3,50%) et Stellantis (-2,81%) ont figuré parmi les plus fortes baisses de l'indice.

Ailleurs en Europe, Novartis a chuté de plus de 10% après l'annonce de l'échec d'une étude de phase avancée sur le del-desiran, un traitement expérimental destiné à une forme d'atrophie musculaire. Il s'agit d'un deuxième revers en l'espace d'une semaine pour le laboratoire suisse, dont le titre avait déjà perdu 3,1% lundi après l'échec d'un médicament contre le cholestérol dans une étude très suivie.

Sur le marché des changes, l'euro s'effrite de 0,01% à 1,1627 dollar.