Le CAC 40 dans l'ombre du Dax40 après les législatives allemandes

(AOF) - Le Dax40 a surperformé les autres indices européens au lendemain d'élections législatives en Allemagne remportées par les conservateurs de la CDU/CSU. Friedrich Merz devrait devenir chancelier, mais pour gouverner, il devrait cependant former une coalition avec le SPD. A Paris, le CAC 40 a été pénalisé par la chute de Schneider Electric et Legrand provoquée par les craintes concernant les perspectives d'investissements dans les centres de données. Si le principal indice français a perdu 0,78% à 8090,99 points, le Dax40 a progressé de 0,60% à 22421,36 points.

En Europe, Just Eat Takeaway s'est enflammé de 54,12% à 19,15 euros à la Bourse d'Amsterdam. L'entreprise de restauration à domicile est sur le point d'être rachetée par le groupe d'investissement Prosus qui ambitionne d'en faire "un champion européen du secteur". Montant estimé de l'opération : 4,1 milliards d'euros, à un prix de 20,30 euro par action. Prosus, qui regroupe les activités Internet à l'international du groupe sud-africain Naspers, a vu son titre perdre 8,8% à 41,93 euros. "L'offre devrait débuter au deuxième trimestre 2025 et l'opération se clôturer d'ici fin 2025", précise Invest Securities.

A Paris, Schneider Electric (-6,92% à 239,60 euros) et Legrand (-3,45% à 1060,50 euros) ont enregistré les 2 plus fortes baisses du CAC 40 en raison de craintes concernant les perspectives d'investissements dans les centres de données. Le boom de ces derniers en raison du développement de l’intelligence artificielle représente un pilier de la croissance des deux groupes français. Microsoft aurait commencé à annuler des baux pour une quantité substantielle de capacité dans des centres de données aux États-Unis, selon un rapport de TD Cowen cité par Bloomberg.

Société Générale (+0,04% à 37,85 euros) a annoncé la nomination de Lubomira Rochet en tant que directrice générale adjointe en charge des activités de Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances et du Chief Operating Office du Groupe (technologie, achats, immobilier). Elle rejoindra le groupe en avril 2025 et sera membre du comité exécutif. Lubomira Rochet a occupé au cours de sa carrière des postes stratégiques dans les secteurs de la technologie, des activités digitales et des activités retail.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,5% en janvier 2025, contre 2,4% en décembre 2024, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,8%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,8% en janvier 2025, contre 2,7% en décembre 2024. Un an auparavant, il était de 3,1%. En version core, le taux d’inflation annuel de la zone euro a aussi été confirmé à 2,7%.

L'indice IFO du climat des affaires est ressorti à 85,2 en février après 85,1 en janvier. Il était attendu en hausse à 85,8.

Vers 17h40, l'euro progresse de 0,09% à 1,0471 dollar.