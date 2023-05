Le CAC 40 creuse ses pertes : les négociations sur la dette aux Etats-Unis dans l'impasse

" Ce sont de très mauvais chiffres d'inflation qui distinguent le Royaume-Uni des autres grandes économies développées en raison d'un problème d'inflation plus grave. La Banque d'Angleterre augmentera inévitablement ses taux en juin et potentiellement en août ", a commenté MUFG.

Hors énergie et alimentation, l'inflation est ressortie à 6,8%, en accélération par rapport à mars, 6,2%. Le marché anticipait 6,2%. Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis mars 1992.

(AOF) - Les marchés européens creusent leurs pertes en début de séance. L'indice CAC 40 recule de 1,61% à 7 259,91 points. Les investisseurs s’inquiètent du ralentissement des négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Selon Bloomberg, un des négociateurs du côté du parti républicain a indiqué qu'il n'y avait pas de nouvelles réunions de prévu avec la Maison Blanche. Autre mauvaise nouvelle pour les marchés, les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni sont plus élevés qu'anticipé.

