Le CAC 40 consolide : les prix de l'énergie en hausse

(AOF) - Les indices européens ont fini en retrait sur fond de nette hausse des prix de l'énergie. Les prix du gaz et du pétrole ont progressé à la suite de la décision de BP d'interrompre toutes ses expéditions de pétrole via la mer Rouge après des nombreuses attaques des Houthis. Plusieurs responsables de la Fed ont tenté de repousser les attentes des marchés sur les baisses de taux. A Paris, Casino discute avec Auchan Retail et Les Mousquetaires sur la cession de ses hypermarchés et supermarchés. Après avoir affiché vendredi un plus haut historique en clôture, le CAC 40 a cédé 0,37% à 7568 points.

A la Bourse de Londres, Vodafone a grimpé de 3,88% à 67,23 pence. Le groupe de télécoms britannique a fait l'objet d'une proposition de la part de l'opérateur français de télécommunications Iliad afin de rapprocher leurs activités en Italie. Ce projet de fusion entre iliad Italia et Vodafone Italia donnerait naissance à NewCo. La proposition évalue Vodafone Italia à 10,45 milliards d'euros et iliad Italia à 4,45 milliards d'euros. La participation de Vodafone dans NewCo au closing est évaluée à 1,95 milliard d'euros.

A Paris, le groupe Casino , dont la cotation a été suspendue ce lundi par Euronext, "à la demande de la société", a confirmé dans un communiqué les informations relayées plus tôt dans la journée par Les Echos. Le distributeur stéphanois a annoncé des discussions exclusives avec Auchan Retail et le Groupement Les Mousquetaires en vue de la cession des hypermarchés et supermarchés Casino. Lidl s'était également positionné sur cette offre qui concerne 320 magasins. Ce projet de cession repose sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliards d'euros (hors immobilier).

Tikehau Capital et le gestionnaire d'actifs japonais Nikko Asset Management discutent en vue d'un partenariat stratégique en Asie, qui pourrait voir le second prendre jusqu'à 5% du capital du premier à terme. Les investisseurs apprécient cette annonce, portant l'action du groupe français spécialisé dans la gestion d'actifs alternatifs en hausse de 2,06% à 19,86 euros. Les deux firmes sont "entrés en discussions avancées" en vue d'un partenariat commercial et capitalistique en Asie.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 86,40 en décembre, ressortant sous le consensus de 87,8 et de son niveau de novembre : 87,2.

L'indice du marché immobilier américain mesuré par la NAHB (National Association of Home Builders) est ressorti à 37 en décembre alors qu'il était anticipé à 36, après 34 en novembre.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,19% à 1,0918 dollar.