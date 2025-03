Le CAC 40 coince sous les 8000 points, l'inflation américaine ralentit en février

(AOF) - Les marchés européens ont rebondi, soutenues par les espoirs d'une trêve prochaine en Ukraine et par une inflation américaine plus faible que prévu. L'indice des prix à la consommation américain a progressé de 2,8% en février, en rythme annuel, contre un consensus de 2,9% après 3% en janvier. En réponse aux taxes douanières de Donald Trump, l'UE a annoncé des taxes sur 26 milliards d'euros de produits américains à partir du mois prochain. Le CAC 40 a gagné 0,59% à 7988,96 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,93% à 5359,42 points.

A la Bourse de Madrid, Inditex a dévissé de 7,79% à 44,77 euros. Le géant espagnol a fait état de résultats solides et conformes aux attentes, au titre de son exercice décalé qui s'est achevé le 31 janvier. Mais ses ventes ont ralenti comparé à 2023 et continuent de ralentir en début d'année. Le groupe a dégagé le bénéfice le plus élevé de son histoire à 5,87 milliards d'euros, ressortant en hausse de 9% par rapport à 2023 et de 42% par rapport à 2022. L'Ebitda s'est amélioré de 8,9% à 10,7 milliards d'euros.

Wendel a placé avec succès des actions Bureau Veritas représentant environ 6,7% du capital, à un prix de 27,25 euros par action, dans le cadre d'une vente à terme préfinancée d'une durée de trois ans. Ce prix représente une décote de 5,4% par rapport au cours de clôture de Bureau Veritas, mardi. En Bourse, l'action de la société d'investissement a gagné 0,61% à 91,15 euros tandis que Bureau Veritas, qui a remplacé Vivendi au sein de l'indice CAC 40 fin décembre, a perdu 1,32% à 28,42 euros.

L'action Lumibird a gagné 3,53% à 9,38 euros alors que le spécialiste des technologies laser affiche un " optimisme prudent " pour 2025, selon TP Icap Midcap. L'année dernière, le groupe français a vu son résultat net chuter de 20,1% à 5,7 millions d'euros. L'Ebitda a reculé de 4,6% à 32,9 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 15,9%, en repli de 1,1 point.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation américain a progressé de 2,8% en février, en rythme annuel, contre un consensus de 2,9% après 3% en janvier. La progression en rythme mensuel est de 0,2%, contre un consensus de 0,3% et après une progression de 0,5% le mois précédent. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,1% en rythme annuel, contre un consensus de 3,2%, et à 0,2% en rythme mensuel, contre 0,3% attendu.

Les stocks de pétrole brut ont progressé de 1,448 million de baril la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 3,614 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Ils étaient attendus en hausse de 2,100 millions de barils. En outre, les stocks d'essence ont reculé de 5,737 millions de barils (contre un repli attendu de 2,500 millions de barils) tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 1,559 million de barils (contre une diminution attendue de 1,400 million de barils).

Vers 17h45, l'euro cède 0,06% à 1,0909 dollar.