Le CAC 40 chute de plus de 3,6%

(AOF) - Comme attendu, c'est la Bérezina sur les marchés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le CAC 40 chute de 3,6%. Renault décroche de 7,5%, Saint-Gobain de 6,2%, Société Générale, de 5%. Selon les médias, des colonnes russes ont franchi la frontière à plusieurs endroits et des premiers combats auraient fait au moins sept morts ukrainiens. La communauté internationale, à part la Chine, s'insurge contre cette attaque et prépare de nouvelles sanctions.

