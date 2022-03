Le CAC 40 chute de 4,5% en début de séance

(AOF) - Le CAC 40 décroche de 4,53% à 5 787,30 points en début de séance, pénalisé par la guerre qui s'intensifie en Ukraine. Les investisseurs sont effrayés par la flambée des cours du pétrole liée à la perspective d'un embargo occidental sur le pétrole russe. Le baril de Brent bondit de 8,6% à 128,25 dollars après avoir atteint un plus tôt 139,13 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2008. Un boycott pourrait susciter un choc pour les prix de l'or noir et du gaz, avec le risque de l'apparition d'une stagflation. Les valeurs cycliques et bancaires sont dans la tourmente.

Alstom chute de 11,9%, Stellantis de 11,5% et Société Générale, de 10,5%.

Contre la tendance, le groupe de défense Thales gagne 3,5% et Eurofins, valeur défensive : + 0,5%.