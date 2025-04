Le CAC 40 cède plus de 8% sur la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont, comme hier, fortement chuté, deux jours après l'annonce de tarifs douaniers plus élevés qu'attendu par Donald Trump. La guerre commerciale a pris un nouveau tournant, la Chine ayant annoncé imposer des droits de douane de 34% sur tous les produits américains à compter du 10 avril. Le rapport sur l'emploi US en mars, bien meilleur qu'espéré, a été relégué au second rang. Subissant une troisième séance de suite dans le rouge, le CAC 40 a perdu 4,26% à 7274,95 points et a cédé 8,10% sur la semaine. L'EuroStoxx 50 a chuté de 4,29% à 4894 points.

Santander (-9,31% à 5,47 euros) a reculé à Madrid, à l'instar du secteur bancaire en Europe après les droits de douane annoncés par Donald Trump. Pourtant, la banque espagnole a annoncé une bonne nouvelle ce vendredi, en amont de son assemblée générale, affirmant qu'elle atteindra ses objectifs pour l'année 2025 : génération d'environ 62 milliards d'euros de revenus, baisse des coûts en termes absolus, coût du risque stable, et atteinte d'un RoTE (rendement des fonds propres tangibles) d'environ 16,5% et d'un ratio de fonds propres (CET1) de 13%.

Sodexo a dévissé de 6,15% à 54,20 euros alors que le groupe de restauration collective a dévoilé ce matin des résultats mitigés au titre de son premier semestre sur fond de perspectives revues à la baisse en mars. Le résultat net de 434 millions d'euros s'inscrit en recul de 12,5%, "principalement en raison d'une plus-value exceptionnelle au cours de l'exercice précédent". Le résultat opérationnel s'élève à 580 millions d'euros, en retrait de 9,7%. La société a, par ailleurs, déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 12,5 milliards d'euros, en hausse de 3,1% par rapport à l'exercice précédent.

LDC (-2,68% à 71,53 euros) a reculé alors que le groupe agroalimentaire a dépassé son objectif de chiffre d'affaires annuel sur l'exercice 2024/2025. Ses ventes ressortent sur cette période à 6,32 milliards d'euros en progression de 2%, dépassant les 6,2 milliards d'euros espérés. "En dépit des tensions persistantes sur le pouvoir d'achat, la bonne tenue de la consommation de volaille a permis de soutenir la dynamique d'amélioration des volumes commercialisés qui ressortent en hausse de 8,3%", explique le spécialiste de la transformation de volailles dans un communiqué publié hier.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les commandes à l'industrie sont ressorties stables en février alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 3,4%. Elles avaient baissé de 5,5% en janvier.

Le secteur non-agricole a créé 228 000 emplois au mois de mars, alors que 137 000 étaient attendus. Il y a eu 117 000 créations en février Le taux de chômage s'élève à 4,2%, contre 4,1% attendu après 4,1% en février. Les salaires ont augmenté de 3,8% en rythme annuel en mars, à comparer avec un consensus de 3,9% et une hausse de 4,0% en février.

Vers 17h45, l'euro perd 0,45% à 1,1002 dollar.