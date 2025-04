Le CAC 40 bien orienté grâce à Wall Street et L'Oréal

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse, soutenues par le net rebond de Wall Street. Elles avaient initialement débuté dans le rouge à la suite de la nouvelle attaque portée hier par Donald Trump contre Jerome Powell, qui fait craindre pour l'indépendance de la Fed. La nouvelle hausse de l'euro et de l'once d'or en témoigne. A Paris, les revenus trimestriels plus élevés qu'anticipé de L'Oréal ont été salués. Après deux jours de fermeture, le CAC 40 a gagné 0,56% à 7326,47 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,42% à 4956,26 points.

En Europe, UniCredit a indiqué ne pas être en mesure de prendre une décision définitive sur la suite à donner à son offre publique d'achat sur Banco BPM en raison des conditions posées par l’Etat italien. En Bourse, les actions UniCredit et Banco BPM ont perdu respectivement 2,7% à 48,545 euros et 0,58% à 9,222 euros et figurent parmi les principales baisses l'indice FTSE MIB. " L'offre est approuvée avec des conditions dont le bien-fondé n'est pas clair ", souligne la banque italienne.

A Paris, L'Oréal (+6,30% à 363,40 euros) a enregistré une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après la publication jeudi soir de ventes meilleures que prévu au premier trimestre 2025. Sur cette période, dans un environnement difficile et volatil, le géant des cosmétiques a enregistré une croissance conforme à ses prévisions. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,4% à 11,73 milliards d'euros contre un consensus de 11,48 milliards d'euros, relève Invest Securities. Il affiche une croissance interne de 3,5% sur ce trimestre, dépassant nettement le consensus Visible Alpha : 1,1%.

M6 (+2,65% à 13,96 euros) s'est adjugé l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120. Le Financial Times de ce mardi fait savoir que le président du directoire du groupe de médias allemand Bertelsmann, Thomas Rabe, souhaite relancer la fusion avortée entre M6 et TF1 (+1,66% à 8,865 euros). Les deux diffuseurs avaient renoncé à leur projet de rapprochement en 2022. Thomas Rabe évoque dans le FT une opération qui serait "hautement "synergique.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le Fonds monétaire international a réduit ses prévisions de croissance à l'occasion de la mise à jour de ses perspectives sur l'économie mondiale. Il table désormais sur une hausse de 2,8 % cette année et de 3 % en 2026, contre une progression de 3,3 % dans les deux cas précédemment, et précise que ces chiffres sont très inférieurs à la moyenne historique de 3,7 % observée entre 2000 et 2019.

L'indice de confiance des consommateurs est tombé à -16,7 en avril en zone euro après -14,5 en mars. Il était attendu à -15.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,96% à 1,1480 dollar.