Le CAC 40 bénéficie des bons résultats et de l'accalmie sur le marché des taux

En revanche, Thales a clôturé parmi les plus forts replis du CAC 40, dégradé par Morgan Stanley.

Société Générale et Crédit Agricole ont ainsi terminé parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Mais le principal indice parisien a été dominé par Danone, soutenu par la spéculation sur une offre de Lactalis. La bonne performance de Teleperformance a également été saluée.

Le 10 ans américain cède près de 7 points de base à 2,87% en fin d'après-midi tandis que son homologue allemand a perdu un peu plus de 5 points à 0,86%.

Pour autant, les bons résultats de sociétés ont aujourd'hui fait pièce à la géopolitique. La bonne performance de l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs, ASML, a servi de catalyseur pour les autres acteurs européens de cette industrie : STMicroelectronics et Soitec.

