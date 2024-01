Le CAC 40 bat son record en clôture grâce au bond de LVMH

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le vert cette dernière séance de la semaine grâce à un secteur du luxe dopé par les performances annuelles de LVMH. Le CAC 40 a gagné 2,28% à 7634,14 points, affichant un nouveau record en clôture. Le précédent datait du 15 décembre dernier : 7596,91 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice phare de la place parisienne a progressé de 3,6%. L'EuroStoxx50 a avancé de 1,14% à 4634,39 points.

Aux Etats-Unis, le Dow Jones gagne 0,27% tandis que le Nasdaq Composite perd 0,06% vers 17h30.

Au cours de cette séance, les Bourses européennes ont été dynamisées par les solides résultats annuels de LVMH, leader du CAC 40 grâce à un bond de XXX%. Dans le sillage du groupe de Bernard Arnault, les autres valeurs du luxe ont trusté les premières places de l'indice phare de la place parisienne : Hermès, Kering, L'Oreal. Même effet pour les valeurs européennes : Moncler, Richemont.

Une autre valeur s'est distinguée au cours de cette séance : Rémy Cointreau (+15%). Son titre a occupé la première place au sein de l'indice SBF 120 après avoir fait état d'une baisse de ses ventes de cognac un peu moins prononcée que prévu par les analystes au troisième trimestre 2023-2024.

Cette semaine a été marquée par la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Elle a maintenu inchangés ses taux d'intérêt, dont son taux de facilité de dépôts à 4%.

Le Conseil des gouverneurs a souligné qu'il "maintiendra une approche s'appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée le degré et la durée de cette orientation restrictive". Plus particulièrement, ses décisions relatives aux taux d'intérêt "seront fondées sur son évaluation des perspectives d'inflation compte tenu des données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire".

A l'occasion de sa conférence hier, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré qu'il était prématuré de discuter de baisse des taux.

Ces mêmes investisseurs ont par ailleurs pris connaissance aujourd'hui de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis. Il a augmenté de 2,6% en décembre en rythme annuel, comme attendu. Cet indicateur est particulièrement surveillé par la Fed qui livrera sa prochaine décision de politique monétaire le 31 janvier prochain.