Le CAC 40 bat en retraite

(AOF) - La Bourse de Paris a débuté la séance en net repli même si ce n'est pas encore le "mardi noir" tant redouté. Vers 9h10, le CAC 40 cède plus de 1,6%. Renault (-4,95%) et Stellantis (-3,2%), exposés à la Russie, sont malmenés. Les valeurs bancaires sont pénalisées par l'aversion pour le risque (-4,1% pour Société Générale). Sur le marché des taux, les emprunts des Etats jugés les les plus sûrs sont recherchés, comme en témoigne la baisse de 5,4 points de base du 10 ans américain et de 3,6 points de base du Bund allemand. De même, l'once d'or gagne 0,6% à 1 911,2 dollars.

Les cours de l'énergie sont en nette hausse. Le prix du WTI américain grimpe de 3,7% à 94,5 dollars, soutenant TotalEnergies (+0,2%).

Les investisseurs s'inquiètent des conséquences des décisions de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques séparatistes auto-proclamées de Donetsk et de Louhansk et d'y envoyer des "forces de maintien de la paix". La Russie devrait se voir infliger des sanctions économiques très lourdes aux effets incertains sur l'économie européenne. La question de l'énergie suscite des interrogations, la Russie étant le principal exportateur de gaz à destination de l'Europe.