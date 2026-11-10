Le CAC 40 avance à contre-courant de Wall Street

Les marchés actions européens poursuivent leur bon début de semaine, soutenus par la détente des cours du pétrole et les espoirs d'une issue diplomatique au conflit au Moyen-Orient. Le CAC 40 a fini la séance avec un gain de 0,5% à 8 279 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,7%. Si Francfort a gagné 0,4%, Londres a calé de 0,3%.

Particulièrement attendues, les données sur l'inflation américaine sont ressorties supérieures aux attentes, ravivant les craintes d'un nouveau resserrement monétaire de la Fed en décembre et provoquant une remontée des rendements obligataires américains. Dans ce contexte, Wall Street a ouvert ce mardi dans le rouge, le Dow Jones et le Nasdaq 100 reculant respectivement de 0,6% et 0,9%, vers 17h45.

Outre-Atlantique, les prix à la consommation ont progressé de 0,4% en octobre sur un mois, une hausse légèrement supérieure aux 0,3% attendus par le consensus mais en ralentissement par rapport aux 0,6% enregistrés en septembre. Hors alimentation et énergie, l'inflation sous-jacente s'est établie à 0,3%, contre 0,2% anticipé, soit un rythme identique à celui du mois précédent. Aucune comparaison annuelle n'est disponible, les données d'octobre n'ayant pas été calculées en raison du shutdown gouvernemental.

Sur le front géopolitique, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a estimé que la pression économique exercée par Washington sur l'Iran rendait inutile, à ce stade, toute opération militaire majeure. Des déclarations qui font écho à celles de Donald Trump, le président américain jugeant peu probable une reprise des hostilités à grande échelle. Ces perspectives d'apaisement favorisent le repli du Brent qui s'échangent aux alentours de 91 dollars le baril.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés, Renault ( 2,1%) a fini parmi les plus fortes progressions du CAC 40, porté par le relèvement de la recommandation de Jefferies, passé de conserver à acheter sur le constructeur automobile.

A l'inverse, Stellantis (-3,4%), Dassault Systèmes (-1,9%), EssilorLuxottica (-1,5%) et TotalEnergies (-0,70%) ont fini en queue de peloton de l'indice phare de la place parisienne.

Au sein du SBF 120, Edenred ( 6,3%) et Pluxee ( 4,8%) ont tiré leur épingle du jeu, profitant d'une décision de justice favorable au Brésil.

Sur les autres places européennes, Marks & Spencer ( 3,5%) a retenu l'attention à l'occasion de sa journée investisseurs. Le distributeur britannique a dévoilé de nouveaux objectifs financiers à moyen terme, misant sur une accélération de sa croissance. Il a également annoncé son intention de doubler son dividende annuel au titre de l'exercice 2026-2027.

De son côté, Infineon ( 1%) a été salué pour ses résultats annuels et ses perspectives conformes aux attentes, de quoi rassurer les investisseurs alors que les interrogations sur la dynamique du marché de l'intelligence artificielle ont récemment pesé sur le secteur.

Enfin, sur le marché des changes, l'euro se replie de 0,61% face au billet vert, à 1,1153 dollar.