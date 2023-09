Le CAC 40 au plus bas depuis début fin mars 2023

(AOF) - L'indice CAC 40 recule de 1,01% à 7 051,73 points dans les premiers échanges, retrouvant ses niveaux de fin mars 2023 en séance. Les futures sur les indices américains pointent vers une ouverture dans le rouge de Wall Street. Le message de la Fed de la semaine dernière que les taux d’intérêt resteront élevés pendant plus longtemps continue de peser sur les actions via la hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain gagne plus de 2 points de base à 4,56%, de même que son équivalent allemand, qui atteint 2,82%.

Le premier est au plus haut depuis 2007 et le second, depuis 2011.

" Le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté d'environ 50 points de base par rapport à son niveau le plus bas au début du mois. Au cours de la même période, le rendement du Trésor américain à 2 ans a augmenté d'environ 40 points de base ", souligne MUFG.

Selon l'économiste, " la hausse des rendements à long terme est principalement due à la réévaluation hawkish des attentes de hausse des taux de la Fed et à une légère augmentation des anticipations d'inflation à long terme ".