Le CAC 40 au-dessus des 7465 points, Worldline en forte chute

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse cette dernière séance de la semaine, au lendemain de la décision de la BCE. La Fed rendra la sienne le 18 septembre prochain. Côté statistiques, l'inflation en France baisse de 1,8% sur un an en août, après une hausse de 2,3% en juillet. Côté valeurs, Worldline a fini lanterne rouge du SBF 120 après l'annonce du départ de son directeur général et de son nouvel avertissement sur les prévisions financières de l'exercice en cours. Le CAC 40 a gagné 0,41% à 7465,25 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,54% à 4840,27 points.

Entreprise danoise de logistique, DSV a gagné 1,56% à 1381 couronnes danoises après l'annonce ce matin de la signature d'un accord pour l'acquisition de Schenker auprès de la Deutsche Bahn. La valeur de l'acquisition est de 14,3 milliards d'euros. Le groupe danois accédera ainsi à de nouveaux marchés dans un secteur très dynamique et compétitif. Ensemble, DSV et Schenker devraient générer un chiffre d'affaires pro forma d'environ 39,3 milliards d'euros (sur la base des chiffres de 2023). Les deux parties composeront avec un effectif combiné d'environ 147 000 employés dans plus de 90 pays.

Plus fort repli de l'indice SBF 120, Worldline a dévissé de 14,38% à 7,21 euros, portant ses pertes depuis le début de l'année à 55%. Le spécialiste du paiement avait atteint un plus haut historique en juillet 2021 à plus de 85 euros et a accumulé les déconvenues (sortie du CAC 40, pannes, profit warning...) en 2023, année qu'il a terminé en affichant une perte nette de plus de 800 millions d'euros. Le nouvel avertissement lancé ce matin s'accompagne du départ de son directeur général, Gilles Grapinet, poste qu'il occupait depuis juillet 2013.

VusionGroup (ex-SES Imagotag) s'est replié de 0,33% à 150 euros après une série de quatre séances consécutives dans le vert. Le spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique a fait état hier après clôture d'un résultat net ajusté de 8 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, contre 15,1 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Son Ebitda ajusté, de l'ordre de 59,1 millions d'euros, ressort en croissance de 36%. "Ce qui en fait une publication très positive", souligne Stifel.

Les chiffres macroéconomiques

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,8 % en août, après +2,3 % en juillet, fait savoir l'Insee ce vendredi. Cette baisse de l'inflation s'explique par le très net ralentissement des prix de l'énergie (+0,4 % après +8,5 %), du fait de celui des prix de l'électricité (+10,5 % après +19,5 %) et du repli du prix des produits pétroliers (‑8,2 % après +1,1 %).

En juillet, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE, par rapport à juin 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juin 2024, la production industrielle était restée inchangée dans la zone euro et avait augmenté de 0,1% dans l'UE. En juillet 2024, par rapport à juillet 2023, la production industrielle a diminué de 2,2% dans la zone euro et de 1,7% dans l'UE.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 69 en septembre contre un consensus de 68,3 et après 67,9 en août.

En rythme mensuel, les prix des importations aux Etats-Unis en août ont baissé de 0,7% alors qu'ils étaient attendus en baisse de 0,1%. Ils étaient en hausse de 0,5% en juillet. En rythme annuel, ils ont reculé de 0,3% après avoir avancé de 0,1% le mois dernier.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,08% à 1,1083 dollar.