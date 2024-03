Le CAC 40 au delà des 8000 points, statu quo pour la BCE

(AOF) - Suite aux déclarations de la BCE cet après-midi, les indices européens ont terminé en hausse. L'institution monétaire a maintenu inchangés ses trois taux d'intérêt directeurs et révisé à la baisse ses prévisions pour l'inflation et la croissance pour 2024. Côté valeurs Teleperformance a fermé la marche de l'indice CAC 40. Le spécialiste de la gestion de la relation client a fait état de comptes annuels "décevants" selon Invest Securities. Le CAC 40 a gagné 0,88% à 8025,09 points, battant un nouveau record en clôture. L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,26% à 4977,59 points.

Groupe allemand de mode, Hugo Boss a dévissé de 12,82% à 54,96 euros à Francfort après avoir dévoilé des perspectives inférieures aux attentes, en parallèle de la présentation ce matin de ses résultats annuels 2023. Toutefois, pour la première fois dans son histoire, les ventes de la société ont franchi le seuil des 4 milliards d'euros, dépassant ainsi l'objectif de ventes à moyen terme avec deux ans d'avance. La croissance a une fois de plus été généralisée, toutes les marques, régions et canaux de distribution ayant affiché une progression à deux chiffres. Les chiffres macroéconomiques.

Teleperformance a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne, plongeant de 23,31% à 85,78 euros sur fond d'un repli du titre de plus de 30% depuis le début de l'année. Le spécialiste de la gestion de la relation client a fait état de comptes annuels " décevants" selon Invest Securities et de perspectives prudentes pour 2024 en raison "d'un contexte macroéconomique volatil". Le groupe a enregistré en 2023 un résultat net part du groupe de 602 millions d'euros contre 643 millions un an auparavant.

Deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120, JCDecaux a reculé de 9,14% à 17,70 euros. Le spécialiste de l'affichage extérieur n'obtient pas la faveur des investisseurs au lendemain de la publication de ses résultats annuels. Le groupe a pourtant retrouvé un niveau d'activité plus élevé qu'en 2019, dévoilant un résultat net part du groupe de 209,2 millions d'euros, en hausse de 58,3% en 2023. Sa marge opérationnelle ajustée atteint 663,1 millions d'euros, en hausse de 10% et représentant 18,6 % du chiffre d'affaires ,soit 40 points de base de plus de plus que l'année dernière.

Les chiffres macroéconomiques

Le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour de laisser inchangés les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE. Depuis la dernière réunion du Conseil des gouverneurs en janvier, l'inflation a continué de ralentir. Dans les dernières projections établies par les services de la BCE, l'inflation a été revue à la baisse, en particulier pour 2024, principalement sous l'effet d'une contribution plus faible des prix de l'énergie. Les projections tablent désormais sur une hausse des prix moyenne de 2,3% en 2024, 2% en 2025 et 1,9% en 2026.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 67,4 milliards de dollars en janvier, un montant supérieur au consensus Briefing de 63,3 milliards de dollars et au déficit de décembre : 64,2 milliards de dollars.

Le coût unitaire du travail a progressé de 0,4% au quatrième trimestre, à comparer avec le consensus d'une hausse de 0,7%. Sur la même période, la productivité du secteur non agricole s'affiche en hausse de 3,2% contre un consensus de 3,1%.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 217000 la semaine dernière aux Etats-Unis en ligne avec les attentes, après 217000 la semaine précédente, chiffre révisé de 217000.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,33% à 1,0935 dollar.