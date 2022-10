Le CAC 40 attendu nette progression à l'ouverture

Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : / L. Grassin )

(CercleFinance.com) - Dans l'attente d'une première salve de résultats d'entreprises aux Etats-Unis ce jour, la Bourse de Paris s'oriente vers une ouverture optimiste, à en croire des futures sur le CAC40 en bond de l'ordre de 1,6% vers 5970 points, au lendemain d'une séance volatile.



L'indice-phare parisien a finalement terminé jeudi sur un gain de plus de 1%, malgré un éphémère plongeon en début d'après-midi à la suite de la publication d'une inflation américaine plus forte que prévu le mois dernier, à 8,2% en rythme annuel.



Ce vendredi, les regards se tourneront vers les ventes de détail et les prix à l'importation pour septembre aux Etats-Unis, mais surtout vers les publications trimestrielles de grandes banques telles que JP Morgan Chase, Morgan Stanley ou Citigroup.



'Ces résultats permettront de savoir dans quelle mesure le risque de dégradation économique et de défaillances d'entreprises pèse sur les modèles et de jauger l'impact positif de la hausse des taux sur les bénéfices', indiquait Kiplink mardi dernier.



En attendant ce rendez-vous, sur le vieux continent, les opérateurs doivent prendre connaissance de l'indice des prix à la consommation en France pour le mois dernier, puis de la balance commerciale dans la zone euro au titre du mois d'août.



Du côté des valeurs à Paris, ils pourront réagir ce matin à des points d'activité trimestriels d'entreprises, dont ceux de La Française des Jeux et de Manutan, ou encore aux résultats annuels de Ramsay-Santé, parus la veille au soir.



Par ailleurs, Danone annonce sa décision de lancer le processus de transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie, 'meilleure option pour assurer la continuité de la performance opérationnelle de cette activité'.