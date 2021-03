Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le CAC 40 attendu en nette hausse à l'ouverture Cercle Finance • 26/03/2021 à 08:32









(Crédits photo : L. Grassin) (CercleFinance.com) - Au lendemain d'un gain de 0,1% à 5952,4 points, le CAC40 pourrait ouvrir en hausse de l'ordre de 0,7% vers 5990 points au vu des futures, dans le sillage d'une clôture positive à Wall Street (+0,6% sur le Dow Jones) cette nuit. 'Joe Biden a annoncé un objectif actualisé de déploiement de 200 millions de doses de vaccin contre le coronavirus au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir', soulignait-on jeudi soir chez Wells Fargo. 'Le coronavirus se propage actuellement assez différemment dans les pays industrialisés', note d'ailleurs Commerzbank ce matin, pointant des évolutions favorables au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais des aggravations en France et en Allemagne. Au chapitre économique, doivent être publiés dans la journée l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, puis les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis pour le mois de février, et l'indice UMich de confiance du consommateur américain. Dans l'actualité des valeurs, Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de RXP Services en Australie, après en avoir reçu l'approbation à la majorité requise des actionnaires de RXP Services ainsi que celle de la Cour Fédérale Australienne. EssilorLuxottica a indiqué jeudi soir avoir conclu un accord d'acquisition du réseau de laboratoires Walman, présenté comme partenaire de premier plan de nombreux acteurs de la santé visuelle aux États-Unis. Rexel annonce que Patrick Berard quittera ses fonctions de directeur général le 1er septembre 2021 et sera alors remplacé par Guillaume Texier, qui rejoindra le groupe après avoir occupé plusieurs postes de direction chez Saint-Gobain. Bic a déclaré que le recrutement d'un nouveau président non exécutif indépendant de son conseil d'administration restait en cours, mais prévenu qu'il ne pourrait être finalisé avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2021.

