Le CAC 40 attendu en léger recul, pétrole et Fed au premier plan

Les Bourses européennes sont attendues sans direction claire à l'ouverture lundi, dans un climat toujours marqué par les tensions sur le marché pétrolier et à l'approche d'une semaine chargée en décisions de politique monétaire. Le CAC 40 devrait céder 0,13% à Paris et le DAX reculer de 0,29% à Francfort, tandis que le FTSE 100 est attendu en hausse de 0,29%.

A Wall Street, les indices ont retrouvé des couleurs vendredi après trois séances consécutives de baisse.

La prudence reste toutefois de mise après une nouvelle flambée des cours du pétrole, provoquée par la fermeture du principal oléoduc saoudien reliant l'est du royaume à la mer Rouge. Des attaques de drones ont contraint l'Arabie saoudite à interrompre vendredi l'activité de cette infrastructure stratégique, qui permettait jusqu'ici de contourner le détroit d'Ormuz.

Les inquiétudes géopolitiques sont renforcées par le report d'une réunion prévue lundi à Oman entre l'Iran et les pays du Golfe. Les discussions devaient porter sur les moyens de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, passage crucial pour les approvisionnements énergétiques mondiaux.

Dans ce contexte, les cours du pétrole restent à des niveaux élevés, avec un Brent à 106 dollars le baril et un WTI à 101 dollars.

Sur le front monétaire, l'attention se tourne désormais vers la Fed, qui rendra sa décision sur les taux mercredi. Les investisseurs suivront ensuite les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi et de la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

L'intelligence artificielle reste également au coeur des préoccupations des investisseurs. Les avertissements croissants sur les risques liés à son développement, l'appel d'Anthropic à ralentir la course à l'IA et le report du projet d'introduction en Bourse d'OpenAI alimentent la prudence des marchés, notamment en Asie.

Du côté des valeurs européennes, Hermès pourrait réagir à l'abaissement de la recommandation d'AlphaValue, passée d'"acheter" à "ajouter".

Capgemini a pour sa part annoncé la signature d'un accord en vue de céder sa filiale CGS, qui travaille notamment avec la police américaine de l'immigration.

Euronext sera également à surveiller. Son directeur général, Stéphane Boujnah, a déclaré au Financial Times être disposé à étudier un rapprochement avec Deutsche Börse, sans exclure l'hypothèse d'une fusion.