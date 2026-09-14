 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le CAC 40 attendu en léger recul, pétrole et Fed au premier plan
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 08:30
Ajouter Boursorama à vos sources

Les Bourses européennes sont attendues sans direction claire à l'ouverture lundi, dans un climat toujours marqué par les tensions sur le marché pétrolier et à l'approche d'une semaine chargée en décisions de politique monétaire. Le CAC 40 devrait céder 0,13% à Paris et le DAX reculer de 0,29% à Francfort, tandis que le FTSE 100 est attendu en hausse de 0,29%.

A Wall Street, les indices ont retrouvé des couleurs vendredi après trois séances consécutives de baisse.

La prudence reste toutefois de mise après une nouvelle flambée des cours du pétrole, provoquée par la fermeture du principal oléoduc saoudien reliant l'est du royaume à la mer Rouge. Des attaques de drones ont contraint l'Arabie saoudite à interrompre vendredi l'activité de cette infrastructure stratégique, qui permettait jusqu'ici de contourner le détroit d'Ormuz.

Les inquiétudes géopolitiques sont renforcées par le report d'une réunion prévue lundi à Oman entre l'Iran et les pays du Golfe. Les discussions devaient porter sur les moyens de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, passage crucial pour les approvisionnements énergétiques mondiaux.

Dans ce contexte, les cours du pétrole restent à des niveaux élevés, avec un Brent à 106 dollars le baril et un WTI à 101 dollars.

Sur le front monétaire, l'attention se tourne désormais vers la Fed, qui rendra sa décision sur les taux mercredi. Les investisseurs suivront ensuite les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi et de la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

L'intelligence artificielle reste également au coeur des préoccupations des investisseurs. Les avertissements croissants sur les risques liés à son développement, l'appel d'Anthropic à ralentir la course à l'IA et le report du projet d'introduction en Bourse d'OpenAI alimentent la prudence des marchés, notamment en Asie.

Du côté des valeurs européennes, Hermès pourrait réagir à l'abaissement de la recommandation d'AlphaValue, passée d'"acheter" à "ajouter".

Capgemini a pour sa part annoncé la signature d'un accord en vue de céder sa filiale CGS, qui travaille notamment avec la police américaine de l'immigration.

Euronext sera également à surveiller. Son directeur général, Stéphane Boujnah, a déclaré au Financial Times être disposé à étudier un rapprochement avec Deutsche Börse, sans exclure l'hypothèse d'une fusion.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • IMERYS : Une consolidation vers les supports est probable
    IMERYS : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • AXA : La tendance baissière peut reprendre
    AXA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : La consolidation peut se poursuivre
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • ELIOR : Baissier mais survendu
    ELIOR : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:38 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,19 -1,92%
HAFFNER ENERGY
0,646 0,00%
BIOPHYTIS
0,0525 0,00%
2CRSI
28,82 0,00%
CAC 40
8 179,77 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank