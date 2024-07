Le CAC 40 affaibli par le secteur du luxe

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge, pénalisées par le secteur du luxe et la croissance décevante en Chine. Wall Street était en revanche bien orienté : la tentative d'assassinat contre Donald Trump a renforcé la probabilité de sa victoire en novembre. La croissance inférieure aux attentes au deuxième trimestre en Chine (4,7% vs 5,1%) et les publications décevantes de Burberry et de Swatch ont pesé sur le secteur du luxe. Le CAC 40 a perdu 1,19% à 7632,71 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 1,13% à 4986,07 points.

En Suisse, l'action Swatch a dévissé de 9,78% à 170,70 francs suisses après avoir dévoilé une baisse de ses ventes et de ses profits supérieure aux attentes au premier semestre. Les comptes du premier horloger mondial ont été pénalisés par la forte baisse de la demande de produits de luxe en Chine. " Swatch Group a publié des résultats pour le premier semestre nettement moins bons que prévu, ce qui prouve que son positionnement est difficile dans le contexte actuel, alors qu'il est plus exposé à la Chine et au milieu de gamme du marché ", explique UBS.

Un triple coup de tonnerre a résonné dans le secteur feutré du luxe : Burberry a lancé un avertissement sur ses résultats, Swatch a présenté des profits bien inférieurs aux attentes et la croissance chinoise a déçu au deuxième trimestre. En conséquence, Kering (-5,28% à 321,30 euros), LVMH (-2,65% à 705,60 euros), et Hermès (-2,58% à 2114 euros) ont figuré parmi les plus fortes baisses du CAC 40. Les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une croissance de seulement 4,7% au deuxième trimestre après une hausse de 5,3% du PIB sur les 3 premiers mois de l'année. Le consensus s'élevait à 5,1%.

Atos (+19,22% à 1,278 euro) a indiqué dans un point de marché avoir reçu l'engagement d'un groupe de banques et de porteurs d'obligations sur un montant cible de 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements sécurisés, dans le cadre du plan de restructuration établi entre le groupe d'informatique et ses créanciers. Le groupe a également annoncé avoir obtenu un accord de "lock-up" avec ses créanciers couvrant tous les termes clés du plan de restructuration. Le groupe garde pour objectif d'ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée la semaine du 22 juillet.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a reculé de 2,1% en mai après avoir progressé de 0,6% en avril, a indiqué l'Insee. Elle était attendue en repli de seulement 0,6%. La production s'est repliée dans presque toutes les grandes branches industrielles. La production dans l’industrie manufacturière a reculé de 2,7 % en mai après une hausse de 0,5 % en avril 2024.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -6,60 en juillet, à comparer avec un consensus de -5,50 et -6,00 en juin.

Vers 17h30, l'euro grappille 0,04% à 1,0912 dollar.