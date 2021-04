Le CAC 40 achève la semaine tout proche des 6 170 points

En revanche, le secteur automobile était à la peine, à l'image de Renault (-5,6%) et Stellantis (-2,3%). Michelin (-3,7%) pâtit en sus d'une journée Investisseurs décevante.

Au chapitre des valeurs, Alstom achève la semaine sur un gain hebdomadaires de 2,5 %, porté par sa bonne dynamique commerciale et Hermes (+3,4 %) a bénéficié d'une note favorable d'Oddo BHF.

Les statistiques du jour ont également incité à la prudence, avec le repli surprise de la production industrielle allemande en février (-1,6 % contre +1,5 % escompté par le consensus), tout comme celui de la production industrielle française (-4,7 % contre +0,5 % attendus). Aux Etats-Unis, la hausse de 1 % des prix à la production en mars (deux fois plus importante que prévu) a également préoccupé les investisseurs concernant l'inflation.

Dans le même temps, les indices ont été alourdis par la remontée des rendements obligataires. Le 10 ans américain progresse ainsi de 3,32 points de base à 1,662 % et son homologue allemand de 3,9 points de base à -0,294 %.

Les Bourses européennes ont signé une séance calme ce vendredi, toujours bercées par la perspective d'une reprise économique prochaine, grâce aux progrès des campagnes de vaccination, les politiques accommodantes des grandes banques centrales et les importantes mesures de relance mises en place.

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé proches de l'équilibre ce vendredi, dans un contexte de remontée des rendements obligataires. Ainsi, le CAC 40 a grappillé 0,06% à 6 169,41 points tandis que l'EuroStoxx 50 s'est effrité de 0,02% à 3 977,21 points. Sur une semaine écourtée en raison du week-end de Pâques, ces indices progressent respectivement de 1,1% et 0,8 %. A Wall Street, la tendance est similaire : le Dow Jones prend 0,23 % tandis que le Nasdaq Composite cède 0,01 %, en fin d'après-midi.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.