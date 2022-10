Le CAC 40 a progressé de 8,75% sur octobre, un mois historiquement difficile sur les marchés

Du côté des valeurs, certaines sociétés technologiques ayant déçu la semaine dernière, étaient encore sous pression. Capgemini et Dassault Systèmes ont ainsi fini parmi les plus forts replis du CAC 40.

Les prochains jours seront aussi chargés en rendez-vous économiques d'importance, en particulier la décision de la Fed sur ses taux mercredi – une nouvelle hausse de 75 points de base est attendue – et le rapport sur l'emploi en octobre aux Etats-Unis, vendredi.

Toujours côté indicateur, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 45,2 en octobre contre 47 attendu et 45,7 en septembre.

Au cours du troisième trimestre 2022, le PIB corrigé des variations saisonnières a,lui, augmenté de 0,2% dans la zone euro et dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat. Au cours du deuxième trimestre 2022, le PIB avait augmenté de 0,8% dans la zone euro et 0,7% dans l'UE.

Concernant les principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en octobre (41,9%, comparé à 40,7% en septembre), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (13,1%, comparé à 11,8% en septembre), des biens industriels hors énergie (6,0%, comparé à 5,5% en septembre) et des services (4,4%, comparé à 4,3% en septembre).

Si les publications trimestrielles d'entreprises ont été très peu nombreuses en ce début de semaine, plusieurs statistiques de premier plan ont été publiées en Europe. La plus marquante a été le taux d'inflation annuel estimé à 10,7% en octobre 2022 en zone euro, contre 9,9% en septembre, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

