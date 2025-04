Le CAC 40 a perdu près de 12% en 3 séances

(AOF) - Les Bourses mondiales ont connu une troisième journée chaotique alors que Donald Trump se montre inflexible sur les droits de douanes. A l’heure de la clôture en Europe, le président américain a menacé la Chine de 50% de droits de douanes supplémentaires à partir du 9 avril si Pékin ne retire pas les taxes douanières dévoilées vendredi. Le CAC 40 a perdu 4,78% à 6927,12 points après être tombé ce matin à 6 763,76 points. Le principal indice parisien a perdu près de 11,9% en 3 séances. Aucune de ses membres n'a clôturé en hausse.

A Amsterdam, Shell a perdu 5,25% à 27,95 euros après avoir annoncé la réduction de ses objectifs de production au premier trimestre 2025. L'action de la compagnie pétrolière chute également en raison de la forte baisse des cours du pétrole liée aux taxes douanières aux Etats-Unis. Pour sa division gaz intégré ("Integrated Gas"), le groupe cible désormais une production comprise entre 910 000 et 950 000 barils équivalent pétrole par jour contre précédemment une fourchette entre 930 000 et 990 000 barils équivalent pétrole par jour.

Les valeurs appartenant aux secteurs de la défense et de l'aéronautique ont souffert aujourd'hui. A la Bourse de Paris, Safran a perdu 7,79% à 201,300 euros et Airbus , 6,88% à 136,80 euros. Un peu peu plus loin dans le palmarès, Thales a reculé de 4,25% à 227,80 euros après être tombé à 207 euros au plus bas de la séance. Dans le contexte actuel de très forte incertitude, les investisseurs vont chercher du cash en vendant ce secteur, qui affiche la meilleure performance depuis le début de l'année.

Atos (-7,90% à 0,0035 euro) a connu une troisième séance de suite dans le rouge. Initialement prévu le 25 avril, le groupe a annoncé avoir avancé la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 au 17 avril (avant Bourse) afin de la synchroniser avec la publication de son rapport de liquidité requis dans le cadre de ses obligations d'information récurrentes envers ses créanciers. "Le groupe a précisé ne pas prévoir tenir de conférence téléphonique ce jour-là et ne donnera pas d'indications sur ses objectifs financiers pour 2025 car il présentera une mise à jour de sa stratégie et de son organisation lors d'une journée dédiée aux investisseurs le 14 mai".

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a reculé de 1,3% en février en Allemagne après avoir augmenté de 2% en janvier. Elle était attendue en retrait de 0,9%.

Le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l’Union européenne en février par rapport à janvier 2025, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Une progression de 0,4% était attendue, selon le consensus Reuters. En janvier 2025, le volume des ventes du commerce de détail était resté stable dans la zone euro et avait augmenté de 0,1% dans l'UE.

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs est tombé à -19,5 en avril contre -2,9 en mars et un consensus de -8,9.

Vers 17h45, l'euro perd 0,43% à 1,0915 dollar.