Le CAC 40 a perdu 1,2% sur la semaine

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre est ressorti à 48,5 contre un consensus et une première estimation de 47,8. Il s'élevait à 47,3 en septembre. Il reste sous le seuil des 50, qui indique une contraction de l'activité, pour le quatrième mois consécutif.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier est ressorti à 46,5 en octobre aux Etats-Unis, en comparaison avec un consensus de 47,6 et 47,2 en septembre.

Société Générale (+3,37% à 27,28 euros) a prolongé son mouvement de hausse de jeudi. Le titre de la banque avait été galvanisé par la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu. La nouvelle est d'autant plus appréciée qu'elle doit notamment cette surperformance à sa banque de détail en France, talon d'Achille de la banque ces derniers trimestres. Cette publication s'accompagne d'un remaniement de l'équipe dirigeante, avec en particulier la reprise de la supervision directe des activités de Banque de détail en France par le directeur général, Slawomir Krupa.

En Europe, Universal Music Group a gagné 1,69% à 23,47 euros : le géant mondial de l'industrie musicale a dévoilé des revenus trimestriels supérieurs aux attentes. Le titre avait enregistré une chute historique en Bourse fin juillet après avoir fait état d'un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires tiré des abonnements et du streaming. "Les abonnements (streaming payant) ont été relativement solides, avec une croissance de 8,2% à taux de change constants, supérieure à celle du consensus (7,2 %) et représentant une accélération par rapport au deuxième trimestre (6,9 %)", souligne UBS.

(AOF) - Les Bourses européennes ont progressé dans le sillage du rapport sur l'emploi pour octobre. Si les créations d'emplois sont bien inférieures aux attentes, le taux de chômage et la croissance des salaires se sont stabilisés, conformément aux attentes. Ces donnent confortent les anticipations de baisse des taux de la Fed. Si aux Etats-Unis, Amazon a surpris favorablement, les ventes en Chine ont déçu. A Paris, les revenus de Viridien ont été sanctionnés. Le CAC 40 a gagné 0,80% à 7409,11 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,09% à 4880,06 points.

