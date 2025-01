Le CAC 40 à la peine, pénalisé par LVMH

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent dans le vert, hormis la cote parisienne qui est impactée par les résultats annuels de LVMH. Le groupe de luxe, après avoir déclaré un bénéfice net en recul de 17%, ferme la marche du CAC 40, talonné par Kering. Rémy Cointreau s'affiche également dans le rouge sur fond de perspectives pessimistes. Le secteur des semi-conducteurs est soutenu par ASML. Le verdict de la Fed est attendu dans la soirée avant celui de la BCE, demain. Vers midi, l'indice phare de la place parisienne recule de 0,12% à 7887 points. L'EuroStoxx 50 gagne 0,78% à 5236 points.

ASML grimpe de 9,29% à 706,70 euros à la bourse d'Amsterdam. L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a dépassé les attentes au quatrième trimestre 2024, boosté par l'essor de l'intelligence artificielle. Une performance qui profite aux valeurs européennes du secteur dont Soitec (+7,41% à 87,75 euros) et STMicroelectronics (+1,72% à 24 euros), à Paris. Les prises de commandes d'ASML sont ressorties à 7,088 milliards d'euros, nettement supérieures au consensus (3,99 milliards d'euros), après 2,63 milliards d'euros au troisième trimestre 2024.

LVMH (-5,28% à 711 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40, au lendemain de la publication de résultats décevants en 2024. Le propriétaire de la marque Christian Dior entraîne dans son sillage Kering (-6,51% à 243,35 euros), Hermès (-0,71% à 2643 euros) et L'Oréal (-2,63% à 357,95 euros). Le groupe de luxe dirigé par Bernard Arnault a été pénalisé notamment par la faiblesse de la demande asiatique. Il a fait face à un environnement économique et géopolitique difficile et une base de comparaison élevée, après des années de croissance exceptionnelle post-Covid.

Rémy Cointreau (-5,43% à 56,60 euros) s'attend à une baisse organique de son chiffre d'affaires annuel dans le bas de la fourchette de ses prévisions, citant les incertitudes quant au redressement de ses ventes aux États-Unis et l'appauvrissement des conditions de marché en Chine.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La Banque du Canada rendra sa décision de politique monétaire à 15h45.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes en décembre seront connus à 14h30 avant les stocks de pétrole à 16h30.

La décision de la Fed sera rendue à 20h00.

A la mi-séance, l'euro cède 0,22% à 1,0406 dollar.