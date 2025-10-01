Le CAC 40 à l'assaut des 8000 points et nouveau record pour l'EuroStoxx50

(AOF) - Les marchés européens ont débuté le quatrième trimestre sur une note favorable malgré le "shutdown" aux États-Unis. La destruction inattendue de postes dans le secteur privé dans ce pays a renforcé le scénario de 2 nouvelles baisses de taux de 25 points de base de la Fed d'ici fin 2025. En Europe, le secteur pharmaceutique a été soutenu par l'accord signé entre l'administration Trump et Pfizer sur le prix des médicaments, qui donne de la visibilité au secteur. Le CAC 40 a gagné 0,90% à 7966,95 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 1,05% à 5587,84 points, inscrivant ainsi un nouveau record.

Le secteur pharmaceutique a été particulièrement entouré : Sanofi (+ 8,44 %, à 85,18 euros), Sartorius Stedim Biotech (+ 8,05 %, à 185,9 euros), Ipsen (+ 4,40%, à 118,60 euros) ou encore Euroapi (+ 5,25%, à 3,25 euros). Les laboratoires et leurs sous-traitants ont tous été galvanisés par l’accord signé entre Pfizer et le gouvernement américain à propos du prix de certains médicaments. Selon plusieurs analystes, cet accord devrait être suivi de nombreux autres et leur impact sur les résultats des sociétés pharmaceutiques est jugé gérable, ce qui a rassuré les investisseurs.

Soitec (+4,57%, à 40,54 euros) s'est distingué après avoir annoncé le départ de Pierre Barnabé, directeur général, pour des raisons personnelles. Ce dernier s'est toutefois engagé à exercer ses fonctions pendant une période de six mois jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2025-2026, afin d'assurer une période de transition. Il sera ainsi présent jusqu'au 31 mars 2026. Le conseil d'administration a déjà enclenché le processus de désignation d'un nouveau directeur général, qui sera mené par le comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance du conseil.

Deutsche Bank a initié la couverture d' Exosens (+1,85 % à 44 euros) à Conserver avec un objectif de cours à 45 euros. " Le marché européen des lunettes de vision nocturne (Night Vision Goggles) devrait devenir le plus important au monde d'ici 2027, car la pénétration des produits dans l'Union européenne augmente par rapport au niveau actuel de 30% (contre 100% aux États-Unis), sous l'impulsion de l'Allemagne ", estime la banque allemande.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur manufacturier français s'est contracté en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 48,2, contre 50,4 en août. Il était attendu à 48,1, qui était sa première estimation.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en septembre 2025, contre 2,0% en août selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Dans sa version core, il est resté stable à 2,3%, en ligne avec les attentes.

Le secteur manufacturier de la zone euro s'est légèrement contracté en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,8, contre 50,70 en août. Il était attendu à 49,5, qui était sa première estimation. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

Le secteur manufacturier allemand s'est contracté moins que prévu en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,5, contre 49,8 en août. Il était attendu à 48,5, qui était sa première estimation. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

Selon l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, l'économie américaine a détruit 32 000 emplois le mois dernier, là où les analystes tablaient sur 52 000 créations, soit 2 000 de plus qu'au mois d'août. Il s'agit de la deuxième fois cette année que les États-Unis détruisent des postes après le mois de juin (-33 000 unités).

L'indice PMI manufacturier de l'ISM a progressé légèrement plus que prévu en passant de 48,7 à 49,1 points, alors qu'une hausse à 49 points était envisagée par les économistes. Si cet indicateur reste sous le seuil des 50 points, qui marque la frontière entre progression et contraction de l'activité, sa progression à 49,1 points révèle un ralentissement du rythme de la contraction par rapport au mois précédent.

Aux États-Unis, entre les mois d'août et de septembre, l'indice PMI manufacturier est passé de 53 à 52 points, conformément aux attentes des analystes. Ce repli d'un point confirme un ralentissement de la croissance du secteur manufacturier le mois dernier.

Sur le marché des changes, l'euro perd 0,06% à 1,1729 dollar.