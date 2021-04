Le CAC 40 à l'assaut de son niveau de l'an 2000

(AOF) - Les marchés européens ont fini en hausse, rassurés par les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Le CAC 40 a clôturé en progression de 0,57% à 6 165,72 points, après avoir atteint ce matin un plus haut depuis novembre 2000 à 6 171,45 points. Le plus célèbre indice français a ainsi clôturé au plus haut depuis juin 2007. L'EuroStoxx50 a pour sa part progressé de 0,51% à 3 976,85 points. Wall Street enregistrait également une légère hausse, avec un Nasdaq Composite affichant un gain de 0,84% et le S&P 500 un nouveau record vers 17h30.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain recule de près de 3 points de base à 1,648%.

Publié hier soir, le compte rendu de la dernière réunion de la Fed confirme que cette dernière prévoit de prendre son temps avant de durcir sa politique monétaire ultra-accommodante. Ses décisions dépendront des " progrès réels vers la réalisation des objectifs du Comité en matière d'emploi maximum et d'inflation ", peut-on lire dans les minutes. Elle s'est voulue en même temps positive sur les perspectives économiques. Ce cocktail est énergétique pour les marchés actions.

A Paris, les valeurs de qualité ont été recherchées. Hermès, L'Oréal et Legrand ont connu les plus fortes progressions du CAC 40.

En revanche, le secteur automobile a terminé en repli, Renault (-3,5%) affichant la plus forte baisse du CAC 40 alors que GM a prolongé la réduction de sa production en Amérique. Le secteur continue de souffrir de la pénurie de semi-conducteurs. Michelin a cédé quant à lui plus de 2% alors qu'il a dévoilé ses objectifs 2023.