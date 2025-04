Le CAC 40 a gagné 2,5% en quatre séances

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en repli cette séance marquée par l'affrontement entre Jerome Powell et Donald Trump et l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE, qui ne sera pas le dernier. Du côté des entreprises, les publications de revenus pour le premier trimestre ont été nombreuses en France. Les ventes décevantes d'Hermès ont été sanctionnées et le relèvement des objectifs de Pluxee salué. L'indice CAC 40 a clôturé en retrait de 0,6% à 7285,86 points, mais a progressé de 2,5% en 4 séances. Les marchés européens sont fermés vendredi et lundi.

En Europe, Sainsbury's a progressé de 3,55% à 256,80 pence à la bourse londonienne après avoir dévoilé des résultats annuels en ligne avec les attentes. Le distributeur a enregistré une hausse de 7,2% de son bénéfice opérationnel sous-jacent, à 1,04 milliard de livres. Confronté à une forte concurrence, le deuxième groupe britannique de supermarchés après Tesco s'attend pour l'exercice 2025-2026 à un bénéfice d'exploitation sous-jacent au détail d'environ " 1 milliard de livres (contre 1,08 milliard de livres prévu par les analystes) et un flux de trésorerie disponible de plus de 500 millions de livres.

Deux jours après la publication par LVMH de revenus décevants au premier trimestre, qui lui avait fait perdre sa couronne de première capitalisation du CAC 40, Hermès a également déçu. En conséquence, Hermès (-3,22% à 2287 euros) enregistre une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40. Pour autant, Hermès surperforme nettement le numéro un mondial du luxe en termes de croissance. Ses ventes ont progressé de 7,2%, à taux de change constants sur un an, à 4,13 milliards d'euros, là où celles de LVMH avaient reculé de 3% en données comparables.

Pluxee a flambé de 18,11% à 21,98 euros et terminé en tête de l'indice SBF 120 après avoir rehaussé son objectif de marge d'Ebitda récurrent sur l'exercice 2025. "Au regard de notre solide performance au premier semestre, dans un contexte macro-économique incertain et volatile que nous suivons avec attention, nous relevons notre objectif de marge d'Ebitda récurrent pour l'exercice 2025 (+150 points de base, contre +75 points de base initialement), tout en réaffirmant nos objectifs annuels de croissance organique du chiffre d'affaires total et de Conversion de trésorerie récurrente ", a déclaré Aurélien Sonet, directeur général de Pluxee.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,7% en mars sur une base mensuelle. Ils étaient attendus en baisse de 0,1% après un repli de 0,1% en février.

Le conseil des gouverneurs a décidé, ce jeudi, d'abaisser les trois taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale européenne de 25 points de base, jugeant que le processus de désinflation est en bonne voie. En conséquence, les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront ramenés à respectivement 2,25 %, 2,40 % et 2,65 % à compter du 23 avril 2025.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -26,4 en avril contre un consensus de 2,2 après 12,5 en mars.

1,324 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,420 million, après 1,494 million en février. Par ailleurs,1,482 million de permis de construire ont été enregistrés en mars. Le consensus visait 1,450 million, après 1,459 million en février.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 215000 la semaine dernière contre 225000 attendus. Elles s'élevaient à 224000 la semaine précédente.

Vers 17h35, l'euro cède 0,25% à 1,1369 dollar.