Le CAC 40 a franchi le seuil symbolique des 6 300 points en séance

(AOF) - Les Bourses européennes ont globalement débuté la semaine proches de l'équilibre, les investisseurs reprenant leur souffle après les récents records décrochés des deux côtés de l'Atlantique. Ainsi, l'EuroStoxx50 a cédé 0,24% à 4 023,51 points. Le CAC a cependant tiré son épingle du jeu, avec un gain de 0,15 % à 6 296,69 points. Il a d'ailleurs franchi en séance le seuil symbolique des 6 300 points. A Wall Street, l'heure est à la consolidation en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite abandonnent respectivement 0,56% et 1,17%.

Si le climat général reste globalement favorable aux actifs risqués, grâce à la progression des campagnes de vaccination et aux politiques monétaires et budgétaires expansionnistes, l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Brésil et en Inde inquiète.

En parallèle, les indices ont été alourdis par le retour de petites tensions sur le compartiment obligataire : +1 point de base pour le 10 ans américain et +2,7 points de base pour son équivalent allemand.

Une tendance plus favorable pourrait se dessiner dans le courant de la semaine, avec les publications trimestrielles de grands groupes, à l'image d'Atos et Kering (demain), Carrefour et Worldline (mercredi), ainsi qu'Hermes et Renault (jeudi).

En parallèle, les investisseurs prendront connaissance avec intérêt de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (jeudi) et des PMI d'avril (vendredi).

Sur la place de Paris, Faurecia (-3,83%) a subi des prises de bénéfices ce lundi malgré une solide publication trimestrielle, entraînant dans son sillage Valeo (-1,96% ) et Plastic Omnium (-3,14%).

En revanche, Korian (+1,98%) était bien orienté à l'approche de son point d'activité du premier trimestre et après avoir réalisé une acquisition en Allemagne.

Sur la place de Milan, Juventus a flambé de plus de 17 % après que douze clubs de football parmi les plus prestigieux en Europe ont fait part de leur intention de créer une Super League privée, concurrente à la traditionnelle Ligue des Champions.