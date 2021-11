Le CAC 40 a dépassé son record de clôture datant de la bulle Internet

(AOF) - Les marchés actions européens s'apprêtent à clôturer une quatrième séance consécutive de hausse au terme d’une séance historique pour la Bourse de Paris. Le CAC 40, en effet, a dépassé son record historique de clôture de 6 922 points datant du 4 septembre 2020, au plus fort de la bulle Internet. L’indice phare gagne vers 17h15, 0,45% à 6 925,45 points après avoir atteint un sommet de 6 933,35 points. Dans le reste de l’Europe, la tendance est similaire, comme en témoigne la progression de 0,32% de l’Euro Stoxx 50.

