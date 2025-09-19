 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le cabinet fiscal Andersen publie son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis
19/09/2025

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

La société de services professionnels Andersen Group a déposé vendredi un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, devenant ainsi la dernière société à vouloir profiter du regain d'optimisme des investisseurs à l'égard des nouvelles cotations.

Bien que les demandes d'introduction en bourse aient été peu nombreuses ces dernières semaines, les conditions du marché restent propices à une fenêtre d'introduction en bourse mouvementée à l'automne, alors que les marchés boursiers poursuivent leur reprise.

Seulement une poignée d'entreprises ont déposé publiquement leur dossier d'introduction en bourse ce mois-ci, notamment Fermi, développeur de centres de données, Neptune, fournisseur d'assurance contre les inondations, Lendbuzz, plateforme de prêts automobiles, et Alliance Laundry, fabricant de laveuses commerciales.

En avril, Andersen a annoncé qu'il avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse à New York.

Morgan Stanley et UBS sont les principaux souscripteurs de l'offre. Andersen sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "ANDG".

