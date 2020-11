Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le CA annuel d'Elior amputé de €1 md du fait de la crise sanitaire Reuters • 25/11/2020 à 07:41









PARIS, 25 novembre (Reuters) - Le groupe de restauration collective et de services Elior Group SA ELIOR.PA , qui publiait mercredi ses résultats non audités de l'exercice fiscal 2019-2020 clos au 30 septembre, annonce : * UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 3,967 MDS D'EUROS POUR L'EXERCICE 2019-2020, EN BAISSE ORGANIQUE DE 19,7% * L'IMPACT DU COVID-19 SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EST DE 1 MILLIARD D'EUROS * EBITA AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES NÉGATIF DE -69 MILLIONS D'EUROS EN 2019-2020, CONTRE +176 MILLIONS L'EXERCICE PRÉCÉDENT * L'IMPACT DU COVID-19 SUR L'EBITA AJUSTÉ DE LA PERTE DE CA EST DE 27% CONTRE UNE PRÉVISION D'UN IMPACT INFÉRIEUR À 30% * LA 2E VAGUE DE CONFINEMENT SERA UNE SOURCE D'INCERTITUDES PERSISTANTES CES PROCHAINS MOIS * "NOTRE PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS NOUS REND MOINS EXPOSÉS À L'IMPACT DE LA 2E VAGUE ÉPIDÉMIQUE", DÉCLARE PHILIPPE GUILLEMOT, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL * LE REDÉMARRAGE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE S'ANNONCE PROGRESSIF ET IRRÉGULIER POUR L'EXERCICE 2020-2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ELIOR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris 0.00%