Le bus d'"Into the Wild" retiré de son sentier en Alaska pour des raisons de sécurité

ANCHORAGE, 19 juin (Reuters) - Les autorités de l'Alaska ont retiré jeudi d'un sentier isolé proche du parc national de Denali le bus rendu célèbre par le livre de 1996 "Into the Wild" et son adaptation cinématographique de 2007, devenu un lieu de pèlerinage pour des fans et touristes. Selon les autorités américaines, la décision de retirer le bus, abandonné sur un sentier difficile d'accès, est due à l'affluence de curieux n'hésitant pas à prendre des risques pour se rendre sur le site où l'aventurier américain Christopher McCandless est mort de faim en 1992. "Nous encourageons les gens à profiter des zones sauvages de l'Alaska en toute sécurité et nous comprenons l'emprise que ce bus a eu sur l'imaginaire populaire", a déclaré le commissaire chargé des ressources naturelles, Corri Feige, dans un communiqué. "Cependant, il s'agit d'un véhicule abandonné et détérioré nécessitant des efforts de sauvetage dangereux et coûteux. Plus important encore, il a coûté la vie à certains visiteurs", a ajouté Corri Feige. Des nombreux touristes à la recherche de cette relique ont été blessés ou se sont retrouvés bloqués au fil des ans. Deux personnes ont même perdu la vie dans leur périple en traversant une rivière. Le destin final du bus est encore incertain mais il a été mis à l'abri dans un lieu sûr, selon les autorités. (Yereth Rosen, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

