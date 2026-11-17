Le broyage de cacao de la Côte d'Ivoire a baissé de 1 % en octobre, selon les exportateurs

Le broyage de cacao de la Côte d'Ivoire a diminué de 1 % en octobre sur un an, pour s'établir à 43.639 tonnes métriques de fèves, selon les données publiées mardi par l'association des exportateurs GEPEX.

Les données de la GEPEX couvrent six des plus grandes entreprises de broyage, notamment Barry Callebaut BARN.S , Olam International OLAG.SI et Cargill Inc.

La Côte d'Ivoire, qui dispose d'une capacité totale de broyage de 750.000 tonnes, est le premier producteur mondial de cacao et rivalise avec les Pays-Bas pour la place de premier broyeur.