Le broyage de cacao de la Côte d'Ivoire a diminué de 1 % en octobre sur un an, pour s'établir à 43.639 tonnes métriques de fèves, selon les données publiées mardi par l'association des exportateurs GEPEX.
Les données de la GEPEX couvrent six des plus grandes entreprises de broyage, notamment Barry Callebaut BARN.S , Olam International OLAG.SI et Cargill Inc.
La Côte d'Ivoire, qui dispose d'une capacité totale de broyage de 750.000 tonnes, est le premier producteur mondial de cacao et rivalise avec les Pays-Bas pour la place de premier broyeur.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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