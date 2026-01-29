Le britannique Ocado annonce la fermeture d'un entrepôt par son partenaire canadien, un nouveau revers

Ocado OCDO.L , le groupe britannique de technologie et d'épicerie en ligne, a annoncé jeudi que son partenaire canadien Sobeys avait décidé de fermer son entrepôt robotisé de Calgary, portant un nouveau coup au modèle d'affaires d'Ocado.

La fermeture prévue du centre de traitement des commandes de Calgary (CFC) a été justifiée par la taille du marché albertain de l'épicerie en ligne et par le fait que le taux d'expansion est plus lent que prévu.

Cette décision fait suite à celle prise l'année dernière par l'épicier américain Kroger KR.N , le plus grand partenaire d'Ocado, de fermer trois entrepôts automatisés, ce qui a fait chuter les actions d'Ocado de 17 %.

Ocado a déclaré que les deux CFC de Sobeys dans les régions du Grand Toronto et de Montréal resteront ouverts. Un projet de CFC dans la région de Vancouver reste "en suspens".

Ocado s'attend à recevoir une compensation de 18 millions de livres (25 millions de dollars) au cours de son exercice financier actuel pour la fermeture du CFC de Calgary.

Elle s'attend à ce que cette fermeture réduise ses recettes de 7 millions de livres au cours de l'exercice 2025/26.

(1 $ = 0,7224 livre)