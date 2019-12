Le Brexit ne fait que commencer prévient Edmond de Rothschild (Suisse)

(AOF) - Le peuple britannique a rendu son verdict, Boris Johnson apparaît en grand gagnant, et cette fois tout est clair, c'est la sortie, commente Gilles Prince, Chief Investment Officer Edmond de Rothschild (Suisse). Selon ce dernier, plus qu'un vote en faveur du parti conservateur, le résultat des élections confirme la volonté britannique de sortir de l'Union Européenne. Lassé d'un feuilleton à rebondissements qui n'en finissait pas, le peuple britannique n'a pas voulu replonger vers une nouvelle remise en cause du Brexit.

La victoire sans appel des Conservateurs permet donc d'envisager sur la sortie de l'Union Européenne avec la date officielle du 31 janvier 2020 comme première étape.

Suite au résultat des élections, la devise et les actions progressaient nettement.

A plus long terme souligne Gilles Prince, on peut raisonnablement penser qu'une moindre incertitude autour du Brexit rendra le marché britannique plus attractif. Mais l'embellie de ces prochains jours ne doit toutefois pas faire oublier que le Brexit ne fait que commencer, et que négocier un accord commercial prend du temps et sera un exercice difficile.

La prime de risque des actifs britanniques ne disparaîtra donc pas complètement.