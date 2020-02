Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Brexit, "aube d'une nouvelle ère" pour le Royaume-Uni Reuters • 31/01/2020 à 02:16









par Elizabeth Piper LONDRES, 31 janvier (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson va saluer le jour officiel du Brexit, vendredi, comme "l'aube d'une nouvelle ère" et s'engager à mettre fin aux divisions qui ont rongé le Royaume-Uni ces dernières années autour du débat sur la sortie de l'Union européenne. Au jour où le pays quitte un bloc communautaire dont il faisait partie depuis plus de 40 ans, Boris Johnson, principale figure des "Brexiters", veut éviter d'apparaître triomphaliste. Il a dit vouloir célébrer "respectueusement" la plus importante décision britannique en matière de géopolitique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque le Royaume-Uni sortira formellement de l'UE, vendredi à 23h00 GMT), peu de choses changeront dans l'immédiat. S'ouvrira alors une période de transition qui doit durer jusqu'au 31 décembre prochain et durant laquelle Boris Johnson devra négocier avec l'UE les termes des relations post-Brexit, notamment commerciales. Bruxelles a prévenu Londres que les négociations ne seraient pas aisées, surtout dans ce laps de temps jugé trop court par l'exécutif européen. Tout cela sera mis entre parenthèses par Boris Johnson vendredi. L'ancien maire de Londres, qui a joué sa réputation et son avenir politique en décidant en 2016 de soutenir la campagne du "oui" à la sortie de l'UE, va fêter avec son équipe du 10 Downing Street la réalisation du Brexit, dont la date fut repoussée à plusieurs reprises, tandis que les "Brexiters" ont prévu de grandes fêtes dans la capitale britannique. "C'est le moment où l'aube se lève et le rideau s'ouvre sur un nouvel acte", dira Boris Johnson dans une allocution télévisée qui doit être diffusée vendredi soir et dont ses services ont communiqué par avance des extraits. "C'est l'aube d'une nouvelle ère dans laquelle nous n'accepterons plus que vos chances dans la vie - celles de votre famille - dépendent de l'endroit du pays dans lequel vous grandissez", ajoutera-t-il, en référence à sa promesse de campagne de venir en aide aux régions britanniques les plus défavorisées. Le Parti conservateur de Boris Johnson a remporté les élections législatives anticipées de décembre dernier en effectuant des gains importants dans des bastions traditionnels de l'opposition travailliste, grâce au simple slogan "Réaliser le Brexit". Le dirigeant britannique dispose d'une majorité parlementaire sans précédent depuis le triomphe de Margaret Thatcher en 1987, mais il hérite aussi d'un pays où les débats autour du Brexit ont divisé la population, jusque dans les familles. S'il a envie de célébrer le Brexit, Boris Johnson craint de s'attirer l'aversion de millions de Britanniques qui étaient en faveur du maintien dans l'UE, notamment en Ecosse et Irlande du Nord. (version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.