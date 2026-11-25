(Zonebourse.com) - Le Brésil remet en vigueur des règles plus strictes sur les titres-restaurants. Vers 12 heures, les deux actions reculent à Paris, avec une baisse plus marquée pour Pluxee.

Après deux semaines de répit, Pluxee et Edenred, présent au Brésil sous la marque Ticket, doivent de nouveau plafonner à 3,6% la commission facturée aux commerçants et les régler sous 15 jours. Le plafond limite leurs recettes sur les transactions, et le délai de paiement réduit le temps dont ils disposent pour placer les fonds. La décision reste provisoire.

Avant l'ouverture mercredi, AlphaValue anticipait une réaction "mitigée à négative", surtout pour Pluxee, plus exposé aux titres-restaurants brésiliens. Edenred a brièvement rebondi dans la matinée avant de repasser en baisse. Pluxee, de son côté, creusait ses pertes.

Le bureau d'analyse voit dans la montée de Xavier Niel au capital d'Edenred un possible atout pour le titre.

"Nous ne voyons pas d'impact sur nos estimations", écrit AlphaValue, qui avait anticipé le rétablissement des règles. Pluxee prévoyait déjà que la réforme pèserait surtout au premier semestre de son exercice 2027. Edenred tablait pour sa part sur un recul de 7% à 10% de son excédent brut d'exploitation en 2026, à données comparables, en tenant compte des réformes au Brésil et en Italie.

A 11h50, l'action Pluxee reculait de 1,78% à 12,14 euros tandis que celle d'Edenred concédait 0,39%, à 25,38 euros.

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