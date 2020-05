Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Brésil lance une opération militaire pour protéger l'Amazonie Reuters • 12/05/2020 à 02:16









BRASILIA, 12 mai (Reuters) - Le Brésil a déployé lundi des milliers de soldats pour protéger l'Amazonie, avec des précautions destinées à éviter la propagation du coronavirus, alors que le gouvernement entend lutter contre une déforestation croissante en amont d'une période propice aux incendies dans la forêt tropicale. Les forces armées ont lancé une opération au côté de représentants environnementaux, policiers et membres d'autres agences gouvernementales dans une partie de la forêt amazonienne située dans l'Etat de Rondonia, frontalier de la Bolivie, a déclaré le vice-président brésilien Hamilton Mourao lors d'une conférence de presse. D'après des données gouvernementales publiées vendredi, la déforestation en Amazonie a progressé de 55% au cours des quatre premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2019. Elle avait atteint l'an dernier un plus haut en 11 ans, provoquant un tollé international, des voix s'élevant pour dénoncer le laxisme du Brésil. La forêt amazonienne, plus grand puits de carbone au monde, se trouve à 60% sur le territoire du Brésil, qui de facto fait figure de pays clé dans la lutte contre le dérèglement climatique. "Nous ne voulons pas être étiquetés par le reste du monde comme le méchant en matière d'environnement", a déclaré Mourao, alors que le déploiement de l'armée intervient trois mois plus tôt par rapport à l'an dernier. (Jake Spring; version française Jean Terzian)

