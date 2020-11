Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Brésil approuve la fusion PSA-Fiat Chrysler Reuters • 06/11/2020 à 18:49









MILAN, 6 novembre (Reuters) - L'autorité de la concurrence au Brésil a annoncé vendredi avoir approuvé le projet de fusion entre PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler FCHA.MI . Dans un document publié sur son site internet, le CADE précise avoir approuvé cette opération sans restriction. Ce mariage, destiné à créer le quatrième constructeur automobile mondial, devrait aussi obtenir l'aval de l'Union européenne, ont dit des sources à Reuters le mois dernier. Il a déjà été approuvé aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Russie. (Giulio Piovaccari et Gilles Guillaume version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -1.65% PEUGEOT Euronext Paris -2.66%