Le Brent se négocie près de son plus haut niveau du mois alors que le conflit au Moyen-Orient menace l'approvisionnement

Vendredi, les contrats à terme sur le Brent ont oscillé près de leur plus haut niveau du mois, alors que les attaques répétées contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ont ravivé les inquiétudes concernant les exportations de pétrole en provenance de cette région en proie à des conflits.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 38 cents, soit 0,39%, à 96,19 dollars le baril à 01h40 GMT, après avoir gagné près de 2 dollars jeudi pour clôturer à leur plus haut niveau depuis le 6 novembre.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) s'établissaient à 85,41 dollars le baril, en hausse de 1,73 dollar, soit 2,07% , par rapport à leur cours de clôture de mercredi. Il n'y a pas eu de cours de clôture pour le WTI jeudi en raison du jour férié de Thanksgiving.

"Nous pensons que le Brent peut encore dépasser les 100 dollars le baril sans nouvelle escalade majeure au Moyen-Orient, mais cela nécessite de plus en plus des signes d’une offre livrable limitée", ont déclaré les analystes de l’ANZ Brian Martin et Daniel Hynes dans une note.

Les deux indices de référence s’apprêtent à enregistrer leur première hausse hebdomadaire en quatre semaines. Les prix avaient reculé les semaines précédentes, les marchés ayant été soulagés que le président américain Donald Trump n’ait pas intensifié l’action militaire contre l’Iran après les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Toutefois, l’Iran a continué d’attaquer des navires transitant par le détroit d’Ormuz, perturbant ainsi les exportations de pétrole, tandis que les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont pris pour cible les infrastructures énergétiques et les ports saoudiens.

La raffinerie de Jazan d’Aramco a temporairement suspendu certaines de ses activités après qu’un projectile a frappé le site jeudi, tuant un ouvrier népalais et en blessant plusieurs autres, a indiqué le ministère saoudien de l’Énergie dans un communiqué.

Cette frappe constituait le dernier coup porté par les Houthis contre des installations saoudiennes clés, au lendemain de la revendication par le groupe d’attaques contre Ras Tanura , la plus grande raffinerie du royaume et une plaque tournante majeure pour l’exportation de brut, ainsi que contre les ports de Djeddah et de Jazan sur la mer Rouge, dans un contexte d’escalade des hostilités entre les deux camps.

Compte tenu des perturbations liées à la guerre en Iran, l’OPEP+ devrait maintenir ses objectifs de production pétrolière au moins pour le premier trimestre 2027 lors d’une réunion dimanche, ont déclaré deux personnes au fait des discussions.

Par ailleurs, l’Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes depuis fin octobre, le dernier incident en date ayant provoqué un incendie à la raffinerie ECO de Slaviansk, dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie. Ces attaques ont affecté la production de raffinage et les exportations de carburant de la Russie, resserrant l’offre mondiale de diesel.

Des incendies ont également touché jeudi la raffinerie thaïlandaise de Bangchak et la raffinerie vénézuélienne d’Amuay .

Par ailleurs, un incident survenu sur le gisement pétrolier de Bacalhau, au large du Brésil, a interrompu la production pour une durée estimée entre cinq et huit semaines, ont déclaré mercredi l’opérateur, Equinor EQNR.OL , et son partenaire, Galp GALP.LS .