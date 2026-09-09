Le Brent s'établit à plus de 100 dollars le baril alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie

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* Le Brent et le brut américain clôturent à leur plus haut niveau depuis le 22 mai

* L'Iran attaque une base américaine en Jordanie et des navires près du détroit d'Ormuz après le naufrage de pétroliers

* Les cours du pétrole physique et des carburants ont dépassé la barre des 100 dollars ces derniers jours

(Mise à jour avec les cours de clôture)

par Arathy Somasekhar et Anushree Mukherjee

Les contrats à terme sur le Brent ont franchi la barre des 100 dollars le baril mercredi pour clôturer à leur plus haut niveau depuis fin mai, après que l’Iran et les États-Unis ont attaqué des pétroliers lors de la plus grande vague d’attaques contre le transport maritime depuis le début de la guerre, menaçant d’aggraver lesperturbations de l’approvisionnement énergétique en provenance du Moyen-Orient.

Le contrat à terme de référence sur le Brent LCOc1 a clôturé en hausse de 3,29 dollars, soit 3,4 %, à 101,21 dollars le baril, après avoir atteint un plus haut à 101,58 dollars. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a progressé de 3,02 dollars, soit 3,25 %, à 96,05 dollars le baril. Les deux indices de référence ont clôturé à leur plus haut niveau depuis le 22 mai.

Depuis fin mai, les cours de référence du pétrole se sont généralement maintenus bien en dessous du seuil psychologique des 100 dollars le baril, reflétant l’anticipation d’une poursuite du conflit à un niveau modéré. L’optimisme s’est notamment renforcé après que les États-Unis et l’Iran ont conclu un accord temporaire visant à mettre fin aux attaques, même si aucun accord de paix permanent n’a encore été conclu.

Ce calcul a évolué avec la reprise des frappes. L’Iran a déclaré mercredi avoir attaqué dix navires près du détroit d’Ormuz, tandis que les États-Unis ont coulé cinq pétroliers iraniens, marquant une forte escalade de cette guerre qui dure depuis six mois.

“Le retour du Brent au-dessus des 100 dollars reflète un marché qui doit de plus en plus revoir son estimation de la durée pendant laquelle la crise au Moyen-Orient continuera à peser sur l’offre en provenance de la région”, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie matières premières chez Saxo Bank.

Les cours à terme se rapprochent de ceux des marchés physiques du brut et des carburants, où la réalité d’une offre restreinte est apparue clairement pendant la majeure partie du conflit.

Depuis le début de la guerre en Iran , le 28 février, le Brent a atteint un pic à 126,41 dollars le baril le 30 avril, mais il n’avait effleuré les 100 dollars le baril que brièvement fin juillet, après être retombé sous ce seuil fin mai.

LES RISQUES D'APPROVISIONNEMENT S'ACCENTUENT

Les volumes de trafic maritime transitant par le détroit d’Ormuz restent bien en deçà de leur pic d’avant-guerre. Cette artère assurait le transit d’environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, ce qui en faisait un maillon essentiel du commerce énergétique mondial.

“Les fondamentaux à court terme ont soudainement basculé vers une offre nettement plus restreinte, et les frappes réciproques entre les États-Unis et l’Iran semblent désormais s’inscrire dans la durée, toute perspective d’accord de paix s’éloignant de plus en plus”, a déclaré Dennis Kissler, vice-président senior chargé du négoce énergétique chez BOK Financial.

Ces attaques ont une nouvelle fois ravivé les inquiétudes concernant la traversée du détroit. Six navires de transport de matières premières l’ont traversé mardi, contre neuf la veille et bien en deçà de la moyenne sur dix jours, qui est d’environ 12, selon les données préliminaires de Kpler sur le transport maritime.

Au cours de la semaine précédant la reprise des combats le 30 août, environ 8 à 9 millions de barils par jour avaient transité par le détroit, soit le double du volume de la semaine précédente, selon Claudio Galimberti, économiste en chef chez Rystad Energy. Plus récemment, les flux sont tombés en dessous de 2 millions de barils par jour.

Un pétrolier transportant environ 2 millions de barils de fioul irakien a été touché par un drone dans les eaux territoriales irakiennes mercredi, ont indiqué les autorités portuaires, tandis que l’UKMTO, une agence liée à la marine britannique, a signalé que plusieurs navires marchands dans le Golfe avaient été touchés par des tirs les rendant hors d’état de naviguer au cours de la nuit.

Un marin a été tué lors d’un incident impliquant le pétrolier de produits pétroliers Hercules Star, battant pavillon de Gibraltar, alors qu’il était au mouillage au large de Dubaï, a déclaré mercredi Peninsula, l’affréteur du navire.

“Le principal risque est de savoir si les récentes attaques contre des pétroliers entraîneront une diminution des transferts de navire à navire dans le golfe d’Oman, qui ont jusqu’à présent joué un rôle clé dans l’approvisionnement des marchés mondiaux en pétrole et dans la maîtrise des prix”, a déclaré Hamad Hussain, économiste senior spécialisé dans le climat et les matières premières chez Capital Economics.

Les attaques menées cette semaine par les Houthis, soutenus par l’Iran, contre des installations énergétiques saoudiennes ont également provoqué des incendies dans des installations pétrolières, laissant présager une extension significative du conflit. Ces attaques menacent également les livraisons de brut , via la mer Rouge, qui constitue une voie alternative essentielle au détroit d’Ormuz.

“Les attaques des Houthis contre les installations énergétiques saoudiennes ont encore aggravé la menace, faisant craindre que les perturbations ne s'étendent au-delà de l'approvisionnement iranien pour toucher les infrastructures et les voies alternatives qui ont contribué à maintenir l'acheminement du brut du Golfe”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

CARBURANTS ET PÉTROLE BRUT PHYSIQUE DÉJÀ AU-DESSUS DE 100 DOLLARS

L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a revu à la hausse mercredi ses prévisions concernant les prix du pétrole pour cette année et l’année prochaine, alors que les stocks mondiaux diminuent rapidement sous la pression de la perte d’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient due à la guerre.

Sur le marché physique du pétrole brut, le Brent, référence sur laquelle se calquent environ deux tiers des prix, se maintient au-dessus de 100 dollars le baril depuis le 3 septembre, selon les données de LSEG.

Parallèlement, les consommateurs ont payé l'équivalent de plus de 100 dollars le baril pour leur pétrole sous forme de carburants raffinés tels que l'essence et le diesel pendant la majeure partie de cette année, le conflit ayant provoqué une crise mondiale du raffinage qui a fait monter en flèche les prix des carburants, même par rapport au brut. Les prix de l'essence aux États-Unis s'établissent actuellement à environ 4,22 dollars le gallon en moyenne, tandis que ceux du diesel ont atteint un niveau record et avoisinent les 6 dollars le gallon.