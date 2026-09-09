Le Brent retrouve les 100 USD, les Bourses grincent des dents

Les marchés européens évoluent dans le rouge, sous pression face à un Brent revenu au seuil des 100 dollars le baril et à des rendements obligataires qui continuent de grimper. Les investisseurs se montrent aussi prudents à la veille de la décision de la Banque centrale européenne (BCE), alors que l'accélération de l'inflation renforce les anticipations d'un nouveau tour de vis.

En hausse régulière depuis la fin du mois d'août, le cours du Brent a retrouvé son niveau de fin juillet, soit la barre symbolique des 100 USD le baril. Les raisons sont bien connues : un conflit qui s'éternise en Iran, un détroit d'Ormuz bloqué depuis des mois et de nouvelles tensions entre les rebelles houthis et l'Arabie saoudite.

Par ailleurs, l'OPEP a annoncé en début de semaine le maintien en octobre des niveaux de production de septembre, après six mois consécutifs de hausse. Quant au contrat pétrolier "historique" annoncé par Trump avec le Venezuela ? "Son impact sur les marchés actions est resté limité à une poignée de valeurs directement exposées, sans effet significatif sur le Brent", analyse Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

Les valeurs pétrolières sont en première ligne pour profiter de la hausse des cours, à l'instar de Repsol ( 2,3%), BP ( 1,8%), Eni ( 1,6%), TotalEnergies ( 1,3%, en tête du CAC 40) ou encore Shell et Vår Energi ( 1,1%).

Quelle future trajectoire de taux pour la BCE ?

Cette hausse du pétrole incite les marchés à la prudence : à Paris, le CAC 40 recule de 0,8%, à 8 250 points, freiné par Capgemini (-2,2%) et Michelin (-2,1%). De son côté, le DAX cède 0,6%, tandis que Londres limite la casse avec un repli de 0,2%.

Les intervenants vont maintenant se concentrer sur la BCE, qui doit annoncer dès demain sa stratégie de politique monétaire, alors que l'inflation augmente sur le Vieux Continent : celle-ci est passée de 2,8% en juin à 3% en juillet, puis à 3,2% en août, principalement tirée par la hausse du prix de l'énergie.

Un tour de vis de 25 pb est considéré comme acquis par le marché, même si certains commentateurs sont prompts à rappeler qu'une hausse des taux directeurs sera inefficace pour lutter contre l'augmentation des prix de l'énergie. En revanche, les marchés s'interrogent quant à la stratégie qu'adoptera l'institution au cours des prochains mois. A ce titre, le discours de Christine Lagarde sera, comme toujours, particulièrement scruté.

"Nous nous attendons à ce que la BCE conserve son ton habituellement restrictif, en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses tout en évitant un degré de précision excessif qui pourrait être interprété comme une indication sur l'orientation future de sa politique monétaire", note Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

Chez Deutsche Bank, les experts tablent désormais sur une nouvelle hausse en décembre, portant le taux terminal à 2,75%.

Ces anticipations de resserrement monétaire s'inscrivent dans un contexte de hausse des rendements obligataires. Celui de l'OAT à 10 ans évolue autour de 4,24%, son plus haut niveau depuis 2011. Le rendement du Bund de même échéance évolue à 3,37%, soit un écart de rendement de 87 pb.

Les valeurs en mouvement

Dans le reste de l'actualité des valeurs, Interparfums ( 2,8%) a dévoilé un résultat net part du groupe en baisse de 10% à 65,5 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2026, ainsi qu'un résultat opérationnel en retrait de 16% à 87,3 MEUR, soit une marge en recul de 2,1 points à 21,1%.

AXA (-1,3%) fait part du lancement de son augmentation de capital réservée aux salariés, Shareplan 2026, proposée à plus de 110 000 collaborateurs de la compagnie d'assurance dans 40 pays, en France et à l'international.

Ailleurs en Europe, EQT (-0,5%) a annoncé le lancement d'EQT Nexus Asia, une stratégie visant à offrir aux investisseurs et institutions l'accès à la plateforme Asie-Pacifique d'EQT Private Capital.

Enfin, NN Group perd 2,2% à Amsterdam, victime d'une dégradation de recommandation de la part d'ING, passée d'"achat" à "conserver", avec un nouvel objectif de cours de 74 EUR sur le titre du groupe néerlandais d'assurance et de gestion de placements.