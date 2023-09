Le Brent repasse au-dessus des 90 dollars grâce à l'Arabie saoudite et à la Russie

(AOF) - Les cours du pétrole gagnent plus de 1%, avec un baril de Brent évoluant au-dessus des 90 dollars pour la première fois depuis mi-novembre 2022. L'Arabie saoudite et la Russie ont annoncé la prolongation de leur réduction d'offre. Riyad va ainsi étendre jusqu'à décembre sa réduction de production d'un million de barils par jour dont l'expiration était prévue pour septembre. De son côté, Moscou diminuera ses exportations de 300 000 barils par jour. Les Saoudiens examineront chaque mois s'il convient de réduire ou accentuer la réduction.

