Le Brent dépasse les 110 dollars pour la première fois depuis 2014

(AOF) - Les cours de l'or noir ont bondi de plus 16% cette semaine, le baril de Brent repassant même vendredi au-dessus des 110 dollars pour la première fois depuis juillet 2014. Malgré la multiplication des sanctions à l'encontre de la Russie après l'invasion de l'Ukraine, qui fait craindre de nouveaux problèmes d'approvisionnement, les pays de l'Opep et leurs alliés ont décidé de maintenir leur stratégie inchangée: ils ont en effet déclaré qu'ils continueraient d'accroître leur production chaque mois de 400 000 barils par jour, comme cela est le cas depuis l'été dernier.

