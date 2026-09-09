Le Brent dépasse les 100 dollars le baril sur fond de tensions au Moyen-Orient

L'illustration présente une carte montrant le détroit d'Ormuz, l'Iran et un oléoduc imprimé en 3D.

‌Le pétrole Brent, principale référence du ​marché, a franchi mercredi la barre des 100 dollars le baril pour la ​première fois depuis le 24 juillet sur ​fond de tensions croissantes ⁠au Moyen-Orient.

Vers 07h30 GMT, le Brent ‌de la mer du Nord progresse de 1,71% à 99,60 ​dollars ‌le baril, après avoir atteint en ⁠séance 100,06 dollars. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de ⁠1,43% à ‌94,38 dollars au même moment.

L'armée ⁠américaine a annoncé avoir détruit ‌cinq pétroliers iraniens mardi, après ⁠des tentatives d'attaques de missiles ⁠contre un ‌navire de guerre de la marine ​lors des deux ‌derniers jours.

Les Gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont de ​leur côté annoncé mercredi dans un communiqué, relayé par ⁠les médias publics iraniens, avoir riposté en lançant des missiles balistiques contre une base militaire des Etats-Unis située en Jordanie.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par ​Augustin Turpin)