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Le Brent dépasse les 100 dollars le baril sur fond de tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 09:37
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L'illustration présente une carte montrant le détroit d'Ormuz, l'Iran et un oléoduc imprimé en 3D.

L'illustration présente une carte montrant le détroit d'Ormuz, l'Iran et un oléoduc imprimé en 3D.

‌Le pétrole Brent, principale référence du ​marché, a franchi mercredi la barre des 100 dollars le baril pour la ​première fois depuis le 24 juillet sur ​fond de tensions croissantes ⁠au Moyen-Orient.

Vers 07h30 GMT, le Brent ‌de la mer du Nord progresse de 1,71% à 99,60 ​dollars ‌le baril, après avoir atteint en ⁠séance 100,06 dollars. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de ⁠1,43% à ‌94,38 dollars au même moment.

L'armée ⁠américaine a annoncé avoir détruit ‌cinq pétroliers iraniens mardi, après ⁠des tentatives d'attaques de missiles ⁠contre un ‌navire de guerre de la marine ​lors des deux ‌derniers jours.

Les Gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont de ​leur côté annoncé mercredi dans un communiqué, relayé par ⁠les médias publics iraniens, avoir riposté en lançant des missiles balistiques contre une base militaire des Etats-Unis située en Jordanie.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par ​Augustin Turpin)

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2 commentaires

  • 10:24

    Les US sont le premier producteur mondial de pétrole avec plus de 10% . Il vaudrait mieux payer un droit de passage au détroit de 1 ou 2% de la valeur de la cargaison.
    Sinon il faut demander un dédommagement aux US pour leur responsabilité de la hausse du brut.

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