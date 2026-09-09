Le Brent dépasse les 100 dollars le baril alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie

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Les contrats à terme de référence sur le Brent LCOc1 ont dépassé mercredi la barre des 100 dollars le baril, franchissant ce seuil symbolique pour la première fois depuis le 24 juillet, alors que l’intensification du conflit au Moyen-Orient alimente des inquiétudes croissantes concernant les approvisionnements en pétrole en provenance de cette région.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,15 dollars, soit 2,2 %, pour s'établir à 100,07 dollars le baril à 07h21 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 gagnait 1,70 dollar, soit 1,83 %, à 94,73 dollars le baril.

Les cours du Brent ont augmenté d'un quart depuis le début du mois dernier, alors que s'estompent les espoirs d'une résolution définitive du conflit entre les États-Unis et l'Iran, qui dure depuis six mois.

Cette semaine, les attaques menées par les Houthis, soutenus par l’Iran, contre des installations énergétiques saoudiennes ont provoqué des incendies dans des installations pétrolières, laissant présager une extension significative du conflit.

Les attaques des Houthis pourraient menacer les livraisons de brut via la mer Rouge, qui constitue une voie alternative essentielle au détroit d'Ormuz, où les flux de brut ont été fortement réduits depuis le début de la guerre avec l'Iran, le 28 février.

Un nombre croissant de banques, dont Goldman Sachs, Bank of America et HSBC, ont revu à la hausse leurs prévisions de prix du brut ces derniers jours.

Au cours de la semaine précédant la reprise des combats le 30 août, environ 8 à 9 millions de barils par jour avaient transité par l’Ormuz, soit le double du volume de la semaine précédente, selon Claudio Galimberti, économiste en chef chez Rystad Energy, bien que ce chiffre soit récemment tombé en dessous de 2 millions de barils par jour.

Alors que les producteurs de pétrole non membres de l’OPEP, notamment les États-Unis, le Canada et la Guyane, ont augmenté leur production, l’Agence internationale de l’énergie a déclaré le mois dernier qu’elle s’attendait à ce que l’offre mondiale de pétrole baisse cette année de 4,3 millions de barils par jour, soit environ 4 %.