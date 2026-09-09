 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Brent dépasse les 100 dollars le baril alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 09:32
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme de référence sur le Brent LCOc1 ont dépassé mercredi la barre des 100 dollars le baril, franchissant ce seuil symbolique pour la première fois depuis le 24 juillet, alors que l’intensification du conflit au Moyen-Orient alimente des inquiétudes croissantes concernant les approvisionnements en pétrole en provenance de cette région.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,15 dollars, soit 2,2 %, pour s'établir à 100,07 dollars le baril à 07h21 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 gagnait 1,70 dollar, soit 1,83 %, à 94,73 dollars le baril.

Les cours du Brent ont augmenté d'un quart depuis le début du mois dernier, alors que s'estompent les espoirs d'une résolution définitive du conflit entre les États-Unis et l'Iran, qui dure depuis six mois.

Cette semaine, les attaques menées par les Houthis, soutenus par l’Iran, contre des installations énergétiques saoudiennes ont provoqué des incendies dans des installations pétrolières, laissant présager une extension significative du conflit.

Les attaques des Houthis pourraient menacer les livraisons de brut via la mer Rouge, qui constitue une voie alternative essentielle au détroit d'Ormuz, où les flux de brut ont été fortement réduits depuis le début de la guerre avec l'Iran, le 28 février.

Un nombre croissant de banques, dont Goldman Sachs, Bank of America et HSBC, ont revu à la hausse leurs prévisions de prix du brut ces derniers jours.

Au cours de la semaine précédant la reprise des combats le 30 août, environ 8 à 9 millions de barils par jour avaient transité par l’Ormuz, soit le double du volume de la semaine précédente, selon Claudio Galimberti, économiste en chef chez Rystad Energy, bien que ce chiffre soit récemment tombé en dessous de 2 millions de barils par jour.

Alors que les producteurs de pétrole non membres de l’OPEP, notamment les États-Unis, le Canada et la Guyane, ont augmenté leur production, l’Agence internationale de l’énergie a déclaré le mois dernier qu’elle s’attendait à ce que l’offre mondiale de pétrole baisse cette année de 4,3 millions de barils par jour, soit environ 4 %.

Guerre en Iran

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
62,390 USD NYSE -0,48%
GOLDMAN SACHS GR
1 036,290 USD NYSE -0,19%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
HSBC HLDG
1 561,000 GBX LSE -0,88%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
99,74 USD Ice Europ +0,35%
Pétrole WTI
94,23 USD Ice Europ -0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,74 +0,35%
BIOPHYTIS
0,0732 +0,97%
CAC 40
8 236,75 -0,98%
HAFFNER ENERGY
0,607 -3,50%
SOITEC
143,5 -1,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank