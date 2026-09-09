Le Brent dépasse les 100 dollars alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie, attisant les craintes concernant l'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du Brent a augmenté d'un quart depuis le début du mois dernier

* La faiblesse des stocks et la baisse des exportations du Moyen-Orient contribuent à alimenter cette remontée

* Le Brent reste toutefois en deçà de son plus haut niveau de l'année, à 126 dollars, atteint en avril

(Ajout de graphiques et de détails à partir du paragraphe 3 concernant les stocks de pétrole et les exportations de pétrole du Moyen-Orient)

par Tony Munroe et Alex Lawler

Les cours du pétrole ont dépassé mercredi les 100 dollars le baril pour la première fois en six semaines, alors que l'escalade des combats entre les forces américaines et iraniennes a renforcé les inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance de la région et fait craindre des pressions inflationnistes ainsi qu'une hausse des coûts énergétiques pour les consommateurs et les entreprises.

Le Brent, référence mondiale du pétrole, a progressé d'un quart depuis le début du mois dernier, alors que s'estompent les espoirs d'une résolution définitive du conflit entre les États-Unis et l'Iran, qui dure depuis six mois .

La hausse s’est accélérée cette semaine après que des attaques menées par les Houthis, soutenus par l’Iran, contre des installations énergétiques saoudiennes ont mis le feu à des installations pétrolières, augmentant le risque que les perturbations ne s’étendent à l’ensemble de la région du Golfe.

Le franchissement par le prix du pétrole de la barre des 100 dollars témoigne des inquiétudes croissantes quant à la vulnérabilité grandissante du marché mondial, après des mois de pertes d’approvisionnement dues aux perturbations des exportations de pétrole via le détroit d’Ormuz et à la réduction des stocks.

“Les investisseurs pétroliers expriment sans ambiguïté leur point de vue sur l’impact de la dernière vague d’escalade au Moyen-Orient”, a déclaré Tamas Varga, de la société de courtage pétrolier PVM. “Ils votent avec leur argent, et ce vote indique clairement que, à moins que le détroit d’Ormuz ne rouvre et que le pétrole ne recommence à circuler sans interruption, l’offre ne sera pas en adéquation avec la demande dans un avenir prévisible.”

Si les contrats à terme sur le Brent n’ont pas encore atteint la barre des 126 dollars atteinte plus tôt dans le conflit, une période prolongée au-dessus de 100 dollars le baril pourrait avoir des répercussions au-delà des marchés de l’énergie, entraînant une hausse des coûts de transport et de production, ravivant les craintes d’inflation et maintenant les taux d’intérêt à un niveau élevé plus longtemps.

LES STOCKS DE PÉTROLE SONT FAIBLES

Six mois de baisse des exportations de pétrole en provenance du Moyen-Orient, en raison de la guerre en Iran, ont contribué à épuiser les stocks de pétrole chez certains grands consommateurs.

Les États-Unis ont également largement puisé dans leur Réserve stratégique de pétrole , la laissant à son plus bas niveau depuis 1982. La réserve s’élève désormais à 289,7 millions de barils après des années de prélèvements effectués par l’ancien président Joe Biden et le président Donald Trump afin de protéger les consommateurs contre la hausse des prix des carburants.

La persistance de prix à la pompe élevés, supérieurs à 4,00 dollars le gallon, constitue un risque pour le Parti républicain de Donald Trump, qui mènera campagne pour conserver ses majorités étroites au sein des deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre .

L'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'organisme occidental de surveillance de l'énergie, a annoncé en mars la mise sur le marché de 400 millions de barils provenant des réserves stratégiques de pétrole et affirme que l'économie mondiale dispose encore de stocks substantiels. Environ les trois quarts de ces stocksont déjà été mis sur le marché.

Selon l’AIE, le niveau total des stocks mondiaux de pétrole, tous types confondus (stocks commerciaux, SPR américaine, stocks chinois et stocks en transit), semble relativement confortable.

Toutefois, une grande partie de ces stocks est soit en transit, soit déjà promise à des acheteurs, soit détenue par des pays qui ne communiquent que peu d'informations publiques sur leurs réserves disponibles, comme la Chine.

LES FLUX PÉTROLIERS EN PROVENANCE DU MOYEN-ORIENT RESTENT PERTURBÉS

Les prix restent inférieurs au pic atteint en avril, lorsque le Brent avait grimpé jusqu’à 126 dollars le baril. Mais le retour du pétrole au-dessus de la barre des trois chiffres représente un risque pour un marché qui ne dispose que d’une marge d’erreur très réduite, car la baisse des stocks et les capacités de réserve limitées rendent l’approvisionnement vulnérable à de nouvelles perturbations .

Selon les estimations de Vortexa, qui suit les expéditions de pétrole, environ 10 millions de barils par jour, soit environ 10 % de la demande mondiale de pétrole, font toujours défaut en raison de la guerre en Iran.

Alors que certains producteurs, notamment les États-Unis, le Canada et la Guyane, ont augmenté leur production, l'AIE a déclaré le mois dernier qu'elle s'attendait à ce que l'offre mondiale de pétrole baisse cette année de 4,3 millions de barils par jour, soit environ 4 %.

Les stocks d’urgence étant épuisés et des millions de barils par jour déjà hors circuit, les analystes estiment que le marché est moins à même d’absorber de nouvelles perturbations qu’il ne l’était au début de la guerre.

“Je pense que le marché tente de considérer cette hausse des prix de l’énergie comme un phénomène ponctuel. Ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un phénomène structurel. Il n’est pas près de disparaître, et il s’inscrit dans ce que j’appellerais une prime de sécurité. Et cela ne fera que s’amplifier”, a déclaré Jeffrey Currie, coprésident d’Abaxx Markets.